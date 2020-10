Marija Bergam i Raša Bukvić razvod ili trač?

Popularni glumački par Marija Bergam (29) i Radivoje – Raša Bukvić (40) nakon pet godina braka odlučili su da, navodno, živote nastave odvojeno. Kako piše današnji dnevni list “Kurir”, oni su navodno neko vreme sve držali u tajnosti, a onda su priznali sve najbližim prijateljima. Njihov razlaz se prema pisanju ovog medija dogodio početkom godine.

– Pre korone su se razišli, a do ove odluke su došli jer su se razilazili u mišljenjima i stavovima. Oni su to želeli da urade već neko vreme, ali nikako nisu uspevali. Nemaju oni burne svađe i rasprave, prosto, sa vremenom su shvatili da nisu jedno za drugo, nisu se našli. Imaju različite želje i interesovanja, u jednom trenutku putevi su im se skroz razišli. Karakteri su im drugačiji i onda ne funkcionišu kako treba. Na početku je to sve delovalo idilično, ali već neko vreme im ne cvetaju ruže u braku. Zato su dogovorom došli do zaključka da je najbolje da se razvedu. Nije posredi nikakva prevara ili bilo šta tog tipa. Ostali su u dobrim odnosima, čuju se i ponekad vide, ostali su u prijateljskim odnosima. Prosto, kod njih su se emocije i ljubav ugasili – otkriva izvor upućen u celu situaciju.

Marija Bergam i Raša Bukvić – Razvod posle pet godina braka

Dobro obavešten izvor ovog lista dodaje i da je naš pretalentovani glumac napustio porodični dom.

– Raša se odselio, a Marija je ostala u stanu u kom su pre živeli. Naravno, sin im je na prvom mestu i zbog njega su rešili da sve to ide mirnim putem. Već neko vreme pričaju o razvodu, svi njihovi najbliži to znaju, tako da to više nije tajna. Dosta su vagali, razmišljali, ipak, teška je to odluka. Ne znam samo da li je sve to papirološki sređeno pa da su zvanično razvedeni – zaključio je izvor.

Novinari su nakon ovog sazanje kontaktirali Mariju, koja je prilično zbunjena rekla:

– Još nismo, mislim, mi se nismo… Ne znam zbog čega vam je to interesantno da pišete. Nismo se razveli, ali nemojte da pišete na tu temu, jer zaista ne želim da pričam o svemu tome što se dešava.

Sa druge strane glumac je dodao je razvod privatna tema, te da o njoj neće javno da govori.

– To je moja privatna stvar, to se vas ne tiče. To nisu teme o kojima možemo da pričamo, to su tračevi – poručio je Raša Bukvić.