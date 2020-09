Novi album Amire Medunjanin, svetski poznate pevačice sevdalinki, jedinstveni je omaž Tomi Zdravkoviću i Silvani Armenulić. U užem izboru našlo se 12 pesama, od “Svirajte mi tiho, tiše”, do “Umoran sam od života”, u interpretaciji koja, kažu stručnjaci, jednostavno očarava. Sa kakvim željama i emocijama je pristupila radu na albumu “For Him and Her” koji, na prvo slušanje, budi setu i nostalgiju za nekim prošlim danima, pitali smo Amiru prilikom njenog boravka u Beogradu.

‒ Želja za posvetom Tomi i Silvani postojala je jako dugo, čak i kad nisam pomišljala da ću se ozbiljno baviti pevanjem. Ipak, nisam smatrala da bi to trebalo da uradim pošto-poto, još manje sam se vodila mišlju “to su hitovi, ljudi će da slušaju”. Htela sam da prvo izgradim svoj muzički put, pa onda, kad smognem hrabrosti, napravim ovakvu priču. Njih dvoje su me, pored mnogih velikana sevdaha kojima sam se kroz prethodne albume na neki način odužila, oblikovali u ovo što sam danas. Smatram ih svojim učiteljima ‒ kaže Amira.

Pretpostavljamo da ste, dok ste snimali, razmišljali šta bi oni rekli?

‒ Veliki žal mi je što nisam imala priliku da Tomu i Silvanu vidim uživo. Napamet sam naučila sve što sam mogla da nađem na “Jutjubu”, a ni sama ne znam koliko puta sam odgledala legendarni snimak dočeka novogodišnje noći, iz osamdeset i neke, kada Toma peva publici u kojoj sede Predrag Gojković Cune, Kemal Monteno, Davorin Popović, Seka Sablić… Uživala sam da gledam kako “plovi” između tih veličanstvenih ljudi i deli ljubav šakom i kapom. To je neko moje prvo sećanje na tog šarmera tužnih očiju.

Po čemu ćete pamtiti rad na ovom albumu?

‒ Kada sam izrazila želju da krenem sa ovom pričom, mnogi su mi rekli: “Rano je, tek što ti je izašao poslednji album”. Pitala sam kako to mislite rano. Vreme je relativan pojam u svetu u kojem ja živim. Osetila sam da je sad pravi momenat. Sa snimanjem smo krenuli u decembru 2019, u Americi, ne sluteći da nas čeka pandemija. Okupili smo novu, mladu ekipu. U startu sam znala da želim da napravim nešto potpuno drugačije u odnosu na prethodne albume, a svaki od njih specifičan je na svoj način.

Kada će publika biti u prilici da ga i uživo čuje?

‒ Radujem se što mogu da najavim tri koncerta u beogradskoj “Kombank dvorani”, 10, 11. i 12 oktobra. Nažalost, zbog pandemije je nemoguće organizovati velike skupove, pa ćemo se prilagoditi situaciji i nastupiti u umanjenom sastavu. Uz mene će biti vrsni harmonikaš Mustafa Šantić, koji je svirao i na albumu. Prava, grandiozna premijera zakazana je za 8. jul iduće godine u Banjaluci.

Vaš album “For Him and Her” poklopio se sa snimanjem filma “Toma”. Slučajnost ili namera?

‒ Ja sam za taj projekat čula znatno kasnije, ali mogu reći da je to lepa podudarnost. Mada, ništa nije slučajno. Možda je baš tako moralo da bude. Sve pohvale za ideju da se snimi film o Tomi i Silvani.