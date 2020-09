Anja Mandić pre četiri godine doživela je da svojim očima gleda kako joj voljeni suprug zauvek odlazi. Igrajući predstavu za decu Milorad Mandić Manda izgubio je svest i zauvek nas napustio. Vest je šokirala celokupnu javnost, a njegova porodica i dan danas bori se i pokušava da shvati da njega više nema.

Iako je uvek pozitivna i želi da razmišlja o lepšem sutra, Anja u javnosti nije želela da priča o svom bolu, koji je neopisiv. Ipak, na poziv svog velikog prijatelja još iz detinjstva, naša poznata glumica je odlučila da otvori dušu i progovori o porodičnoj tragediji. Milan Kalinić ugostio je Anju u emisiji “Preživeli”.

Anja Mandić prisetila se tog kobnog 15. juna 2016. godine

Anja je pričala o svom supugu sa mnogo ljubavi, a onda se prisetila momenta kada je pao.

– Kako sam gledala, on je sa tog broda pao… Okrenula sam glavu i videla Bobu Mićalović koja je bila na predstavi sa decom. Čuo se smeh, jer je deci to izgledalo smešno. Ali videla sam da me je ona pogledala i to je meni bio znak da nešto nije u redu. Ja sam bukvalno sa mesta naskočila na scenu – kaže Anja na kojoj je bio težak zadatak – da saopšti deci šta se desilo.

– Pozvala sam svoju decu telefonom, jer oni nisu bili tu i rekla sam im da dođu jer tati nije dobro. U međuvremenu sam počela s nekim čudnim osećajem da se mirim s tim da će se njemu nešto desiti. Nisam želela da lažem Andriju da je Milorad u bolnici. Ja sam čučnula i rekla sam mu šta imam da kažem. Taj krik ja nikad neću zaboraviti – rekla je Anja Mandić u emisiji “Preživeli”.

Anja bez njega ne bi mogla

Svesna da dalje mora sama i da je deci napotrebnija, Anja je uspela da hrabro korača napred. Podrška, rame za plakanje i neiscrpni izvor ljubavi, uparvo su bili njeni prijatelji. A među njima i Milan Kalinić. Javnost malo zna da su Anja i Milan prijatelji skoro ceo život.

– Majlane moj, tačno pre 33 godine, kada su nas spojili naši razvedeni roditelji, pod šifrom “Ako se mi volimo, trebalo bi i vi.” Niko od nas troje, ni ti, ni ja, ni Uroš nismo znali da ćemo biti jedni drugima u životu, najduže prijateljstvo i ljubav. Rekoh ti jednom, da nisam u početku volela da dolazim kod vas. Bili ste deca iz centra, slobodni, uvek u velikom drustvu, ja sam bila jedinica, zatvorena, nesigurna i uopste nisam želela da stičem nove prijatelje. Vremenom, otkravili ste me. Počela sam da vam pravim sendviče, da skupljam stvari posle vaših treninga, da hodam kao vi, da se oblačim kao vi, da jurim da vikend provedem sa vama. Jedino sam basket bolje igrala od vas – napisala je Anja na svom “Instagram” profilu i dodala:

– Uroš, mi je postao i Kuma na venčanju. Ti, veliki oslonac, neko koga uvek zovem prvog kad mi je potrebno da se zacenjujem. I ne samo od smeha. Nego i ono drugo, kad ne voliš da me vidiš takvu. Milo mi je, jer smo se setili Milorada onakvog, bas kakav je Šmeksi i bio. Bilo mi je divno da pričam sa tobom. Srećan ti nov početak. Lako mi je bilo da preživim na kauču, kad si bio preko puta mene. I kad si me ušuškao sa ljudima koje volim. Idemo dalje.