Kim i Kanje ne prestaju da pune naslovne strane američke štampe. U jeku vesti da je Kanje odlučio da se kandiduje na sledećim predsedničkim izborima stižu novi problemi. Naime, Kim je čitavu ideju oko kandidature veoma teško prihvatila i ne želi da doživi sudbinu Melanije Tramp. Sve to uticalo je na njihov odnos, pa je, prenose strani tabloidi, razvod već blizu.

Kanje je na svom nalogu na „Tviteru“, posle govora na mitingu, izneo niz optužbi na račun supruge i njene majke, kao i ostalih članova popularne porodice Kardašijan. Da li je neka nova svađa u braku rijaliti-zvezda prouzrokovala ovu javnu raspravu ili je Kim preterala sa konstantnim prigovaranjem u vezi sa kampanjom za sada nije poznato. Kanje je u nekoliko veoma oštrih tvitova punih besa poslao poruku, prvo Kris Džener, naglasivši da joj neće uspeti plan da ga smesti u bolnicu.

‒ Kris, nemoj da ti pada na pamet da se igraš sa mnom. Ta lažna smirenost ti nije dopuštena u blizini moje dece. Pokušala si da me zatvoriš u ludnicu ‒ poručio je reper u objavama, a potom se obratio supruzi, sa kojom ima četvoro dece.

‒ Znajte svi da je Kim pokušala da me smesti u bolnicu. Ako me zatvore kao Mandelu, znate zašto se to dogodilo ‒ napisao je budući kandidat za predsednika Sjedinjenih Američkih Država i izazvao lavinu komentara.

Iako je mnogima ovakvo javno iznošenje porodičnih problema u javnost previše, Kanje je od fanova dobio veliku podršku. Među njima i od onih koji smatraju da je ovo samo početak velikog kraja i da je razvod neminovan. Izgleda da, ukoliko su nekada i postojale, tajni u porodici Kardašijan‒Džener više ih neće biti. Kanje je spreman da sve iznese u javnost i pokaže šta je istina. Ipak, još ima onih koji smatraju da je reperu pomoć i te kako potrebna i da je neophodno da ode na lečenje.