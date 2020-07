Kim Kardašijan prva dama Amerike – da li je to nova uloga u kojoj će se popularna rijaliti-zvezda oprobati? Kanje Vest još od 2016. ambiciozno razmišlja o kandidaturi za predsednika Sjedinjenih Američkih Država, a nedavno je na svom „Tviter“ nalogu objavio da će biti kandidat na ovogodišnjim izborima. Upravo ovakva odluka uznemirila je Kim Kardašijan.

Kao i uvek do sad Kim je podržala svog supruga u naumu da se tokom 2020. godine kandiduje za predsednika Amerike. Ipak, to ne znači da je rijaliti-zvezda potpuno saglasna sa Kanjeovom odlukom. Naime, Kim je veoma svesna da bi se sudbina Melanije Tramp mogla dogoditi i njoj i da bi njena burna prošlost mogla da posluži kao političko oružje u borbi protiv Kanjea.

– Pogledajte sve te grozne stvari kroz koje je prošla Melanija. Objavljivali su njene nage fotografije – rekla je Kim u intervjuu za magazin „Wonderland“, kada se 2016. Kanje izjasnio da želi da postane predsednik.

Kim je majka četvoro dece i iako ponekad objavljuje provokativne fotografije na „Instagramu“ ne bi joj prijalo da postane deo prljave političke kampanje. Ipak, čini se da je prevazišla strahove iz 2016. godine i odlučila da ovoga puta podrži kandidaturu svog supruga.

– On nije ni na jednoj strani. Ne želi da mu iko govori šta treba da radi. Jedna stvar koju jako poštujem je da on ostaj pri svome i ono što jeste, bez obzira na tuđe mišljenje – rekla je Kim i dodala da Kanje nije republikanac iako je do skora javno podržavao sadašnjeg predsednika Donalda Trampa.

Ipak, par Kardašijan-Vest nije izneo detalje o političkoj viziji koju će zastupati, ukoliko dođu na čelo američke vlade. Jedino što je jasno je da će, ukoliko Kim postane prva dama i advokat, započeti jedan potpuno nova era u njenoj karijeri.

