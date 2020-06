Diva Jelena Karleuša omiljena je tema domaćih medija. Nedavno je ponovo pokazala da je majstor šou-biznisa kada je publiku obradovala „live strim“ koncertom, o kome se danima pisalo u medijima.

Njena karijera počela je 1995. godine, kada je snimila svoj prvi album „Ogledalce“, koji je tada prodat u sto hiljada primeraka. Od tada njena karijera je u usponu, a titula koju ponosno nosi je „mala od skandala“. Sve što ona uradi pre ili kasnije postaje glavna tema. Njen privatni život, stil i svaka objava na „Instagramu“ pod budnim su okom javnosti. A ona se sa svim uspešno nosi jer joj je odavno jasno po kom principu funkcioniše svet “šou-biza”.

Diva Jelena Karleuša ‒ Oduvek sam imala zacrtan put

U iskrenom intervjuu koji je dala za jednu domaću televiziju otkrila je da je oduvek znala kojim putem želi da krene kada je o karijeri reč. Ipak, od samog početka morala je da napravi jasnu razliku. Nije htela da bude bilo ko drugi, već neponovljiva Jelena Karleuša.

‒ Oduvek sam imala jasnu viziju kakav će biti moj put. Svaki korak mi je bio kristalno jasan. U željama sam bila negde između Madone i Lepe Brene, u tom nekom stilu. Ali uvek sam imala tu dozu ekscentričnosti. Nijedna Madona ni Lepa Brena ne bi radile to što sam ja želela tada da radim ‒ rekla je u intervjuu za televiziju „K1“.

Pevačica je gostovala u emisiji „COKE Studio“, gde je pevala svoje pesme u „novom ruhu“ po novom, akustičnom aranžmanu Željka Joksimovića.

Svoje pesme pevala je uživo, a u emisiji je izjavila da je sve što radi jedna obična obmana.

‒ Ja sam u stvari šou-biz prevara. Sve što ljudi misle o meni nije tako.

Diva Jelena Karleuša nikome ne ostaje dužna

Progovorila je i o medijskom linču kome je dugo bila izložena i teškom periodu kroz koji je prošla.

‒ Na kraju sam negde naučila sebe da mi mržnja u ovom poslu bude sasvim normalna stvar, a to nije normalno. U ovom poslu moraš sebe toliko da deformišeš i izvitoperiš da na uvredu odgovoriš sa – samo polako ‒ istakla je Karleuša.

U ovom iskrenom razgovoru otkrila je i zbog čega je ona diva, odnosno šta je to što razlikuje običnog pevača od velike zvezde.

‒ To mi nazivamo „X“ faktor, harizma, itd… Ali to je u stvari talenat da se energija koju imaš prenese dalje. Ne mogu da objasnim šta je to, ali to slanje energije je ono što pravi razliku između nekoga ko divno peva i peva u kafiću zauvek i nekoga ko je velika zvezda.

Nove akustične obrade starih pesama definitivno su poklon fanovima koji nestrpljivo čekaju da Jelena izbaci i svoj novi album, koji je odavno najavila tizerom za pesmu „La Bomba“.