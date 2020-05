Jelena Karleuša diva na sceni i u životu, još jednom je pokazala da je neprikosnovena kraljica scene i da je svaki njen performans nešto potpuno drugačije

U vreme kada se mnogi koncerti otkazuju, kada pevači nemaju gde da nastupaju – jer mnogi klubovi zbog pandemije ne rade – Jelena Karleuša je objasnila šta znači vladati scenom.

Na nedavno održanom mini koncertu u live prenosu preko video-platforme, Jelena Karleuša je zapalila etar. Od izbora kostima, preko koreografije i uz savršen izgled, Jelena Karleuša diva i vrhunski performer je podigla lestvicu još više.

Bez fotošopa i filtera u live prenosu pevala je uživo, dokazavši da je za nastup potrebno sve – stas, glas, ali i sve ono što vrhunski svetski izvođači imaju – savršen scenski nastup.

Nataša Bekvalac, Dragana Mirković i mnoge druge koleginice su joj čestitale na sjajnom nastupu, na kojem bi joj pozavidela svaka svetska zvezda.

Svoj post u kojem se zahvalila svima započela je rečenicom: She remembered who she was and the game changed… I zaista, igra se promenila i postala još teža za sve one koji se bore za svoje mesto na estradnom nebu. Jer, možemo je mrzeti ili voleti, ali niko od nas joj ne može osporiti da je vrhunski profesionalac, koji se na sceni čitavim svojim bićem daje za publiku.

I u ovom obraćanju nije propustila da pomene sve one koji su uz nju, ali ni da “pecne” supruga koji nije gledao performans.

– Jedno veliko HVALA svima koji su radili na ovom neverovatnom projektu! Ima vas toliko puno, ne bi stalo u tri posta! Vredelo je! Hvala svima za podršku i lepe reči nakon emitovanja! Ponosna sam! Hvala i onima koji su svojim otrovnim rečima i lošim delima probudili onu Jelenu Karleušu koja ustaje kad je najteže.

– Hvala mužu koji nije imao vremena da gleda, hvala mojoj deci koja su me učinila najponosnijom mamom na svetu! Hvala fanovima za bezgraničnu ljubav, podršku i veru! Hvala Zoki, za veliki talenat, trud, odanost, predanost, fokus, izdržljivost, motivaciju, ambiciju, veru… Nadmašio si sebe i pomogao da nadmašim mene… A sada idemo dalje, sve do neke nove medalje…. – poručila je Jelena nakon ovog mini koncerta.

Ako ste propustili njen nastup, pogledajte jedan deo koncerta: