Namirnice koje sprečavaju starenje igraju veliku ulogu u borbi protiv bora i loše kože!

Ne kaže se džaba da zdravlje na usta ulazi. Prvi odraz stanja organizma ogleda se u upravo na koži.

Iako se čini da kozmetika i brojni preparati pomažu, važnije od toga je kako se hranite. Lepa i blistava koža dosta zavisi od načina ishrane, zato ove namirnice mogu da pomognu.

Namirnice protiv starenja – Kres salata

Kres salata je sjajna namirnica za lepotu i zdravlje. Ova hidrirajuća biljka je sjajan izvor: kalcijuma, kalijuma, mangana, fosfora, vitamina A, C, K, B-1 i B-2.

Ona na kožu deluje kao unutrašnji antiseptik i povećava cirkulaciju i dostavljanje minerala do svih ćelija u telu, što vodi do pojačane oksidacije kože. U kombinaciji sa vitaminima A i C, antioksidanti mogu da neutrališu štetne slobodne radikale tako što na taj način sprečavaju formiranje sitnih linija i bora.

Namirnice koje sprečavaju starenje – Crvene paprike

Crvene paprike su pune antioksidantima koji su nezamenjivi, kada je reč o antistarenju. Pored visokog sadržaja vitamina C, koji je dobar za proizvodnju kolagena, crvene paprike sadrže snažne antioksidante koji se nazivaju karotenoidi.

Karotenoidi su biljni pigmenti koji daju jarko crvene, žute i narandžaste boje koje vidite u većini voća i povrća. Oni imaju razna protivupalna svojstva i mogu da pomognu u zaštiti kože od opekotina od sunca, zagađenja i toksina iz okoline, piše Bonapeti.

Namirnice koje sprečavaju starenje – Papaja

Ova ukusna super namirnica je bogata antioksidantima, vitaminima i mineralima koji mogu da poboljšaju elastičnost kože i da smanje pojavu sitnih linija i bora.

One uključuju: vitamine A, C, K i E, kalcijum, kalijum, magnezijum, fosfor, vitamine iz grupe B.

Široki spektar antioksidanata u papaji pomaže u borbi protiv oštećenja od slobodnih radikala i može da uspori znakove starenja. Papaja takođe sadrži enzim, koji se zove papain, koji obezbeđuje dodatne koristi u borbi protiv starenja tako što deluje kao najbolji protivupalni agens prirode. Takođe se sreće u brojnim proizvodima za piling.

Borovnice

Borovnice su bogate vitaminima A i C kao i antioksidantom, koji se zove antocianin. Upravo to borovnicama daje jarku, lepu plavu boju.

Ovi moći antioksidanti mogu da pomognu u čuvanju kože od opekotina od sunca, stresa i zagađenja, kroz olakšanja upalnih procesa i sprečavanje gubitka kolagena.

Namirnice koje sprečavaju starenje – Brokoli

Brokoli ima protivupalno dejstvo i snabdeven je: vitaminima C i K, različitim antioksidantima, vlaknima, folnom kiselinom, luteinom, kalcijumom.

Vašem telu je potreban vitamin C za proizvodnju kolagena, osnovni protein u koži koji mu daje snagu i elastičnost. Luten je povezan sa očuvanjem funkcije memorije u mozgu, kao i vitaminima K i kalcijumom.

Spanać

Spanać dobro hidrira i pun je antioksidantima koji pomažu u oksidaciji celog tela. Takođe je bogat vitaminima A, C, E i K, magnezijumom, gvožđem.

Visok sadržaj vitamina C povećava proizvodnju kolagena kako bi kožu održao čvrstom i glatkom. Ali to nije sve. Vitamin A može da pomogne da kosa bude jaka i blistava, dok je vitamin K pokazao koristi u smanjenju upala u ćelijama.

Orašasti plodovi

Veliki broj orašastih plodova (pogotovo bademi) su sjajan izvor vitamina E koji može da pomogne u obnavljanju kožnog tkiva, zadržavanju vlage u koži i može da zaštiti kožu od štetnih UV zraka. Orasi čak sadrže protivupalne omega-3 masne kiseline, koje mogu pomoći u učvršćivanju membrane kože i mogu da zaštite od štetnih UV zraka.

Namirnice koje sprečavaju starenje – Avokado

Avokado je efikasan u borbi protiv upale. Sadrži raznovrsne osnovne hranljive materije koje mogu sprečiti negativne efekte starenja, uključujući: vitamine K, C, E i A, vitamine iz grupe B, kalijum.

Visok sadržaj vitamina A u avokadu može nam pomoći u uklanjanju mrtvih ćelija kože, ostavljajući prekrasnu, blistavu kožu. Sadržaj karotenoida takođe može pomoći u blokiranju toksina i povreda usled sunčanih zraka, a takođe i u sprečavanju raka kože.

Slatki krompir

Narandžasta boja slatkog krompira dolazi od antioksidanta koji se naziva beta-karoten koji se pretvara u vitamin A. Vitamin može pomoći u vraćanju elastičnosti kože. Stimuliše se metabolizam ćelija i na kraju doprinese mekanoj, mladoj koži. Ovaj ukusan koren je takođe sjajan izvor vitamina C i E – oba mogu da zaštite našu kožu od štetnih slobodnih radikala.

Namirnice koje sprečavaju starenje – Bobice nara

Nar se vekovima koristio kao lekovito voće. Visokim sadržajem vitamina C i raznim moćnim antioksidantima, on može da sačuva naše telo od oštećenje od slobodnih radikala i može da smanji nivo upale u našem telu. Ovo zdravo voće takođe sadrži jedinjenje koji se zove punicalagins i ono može pomoći u očuvanju kolagena u koži, što usporava znakove starenja.