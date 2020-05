U brak i vezu je neopohodno mnogo ulagati, a ako se bavite javnim poslom, taj trud mora da bude znatno veći jer su sve oči javnosti uprte u vas.

Novak i Jelena Đoković zajedno su više od dve decenije,a njihova velika ljubav odolela je svim iskušenjima. Najbolji teniser često ističe koliko mu je važna podrška koju ima od supruge, a njihov odnos je učvrstilo rođenje dece.

Ljubav medju njima je svakim danom sve jača, pa se čini da im ni imena više ne idu jedno bez drugog – ” Nole i Jelena” .

Iako deluje da o njihovom životu znamo veoma mnogo, oni su tek sada otkrili kako je Novak zaprosio Jelenu

Nole je poveo Jelenu na vožnju balonom

Novak i Jelena su intevjuu Grejemu Besindžeru otkrili kako je izgledao ovaj važan dan u njihovim životima

– Iznajmio sam još jedan balon, koji je trebalo da se digne u trenutku kada bismo mi prolazili i otpustio bi znak na kojem bi pisalo “Hoćeš li da se udaš za mene” – rekao je Novak, a onda je Jelena otkrila kako su imali problem sa balonom koji se zapalio

– Vikala sam imamo rupu u balonu, a onda sam videla drugi balon na kojem se pojavila, kako sam tada mislila, reklama. Pomislila sam ‘je l’ on lud, šta će ova reklama – a onda sam tek pročitala šta piše. Okrenula sam se, a on je već klečao s prstenom – rekla je Jelena.

Novak i Jelena govorili o roditeljstvu, a imaju različite želje o proširenju porodice

Novak i Jelena imaju dvoje dece, petogodišnjeg sina Stefana i dvogodišnju ćerku Taru. Oboje uživaju u odrastanju svojih mališana, a na pitanje žele li još dece dali su različite odgovore.

Novak je dao do znanja da bi voleo da ima još dece, dok je Jelenin odogovor bio drugačiji.

– Teško pitanje. Trenutno sam zadovoljan što imamo dvoje dece, mi smo kao par trenutno srećni s tim. Život je pun divnih iznenađenja. Blagosloveni smo s naša dva anđela od kojih učimo jako puno o životu –

Jelena je istakla da je puno truda uložila u muža i decu, te da bi njen odgovor na to pitanje zasad bio ne.

– Svu sam snagu uložila u odgajanje naše dece. Posvećena sam deci i dajem im se u potpunosti. I Nole mi je kao dete, traži puno pažnje. Imam pune ruke posla, mislim da mi više ne treba. Razumem Novaka, propustio je puno u odrastanju naše dece i pretpostavljam da će hteti još jedno kad završi karijeru. Neću reći ne ako nam to život donese, ali reći ću da bi moj izbor bio ne. Shvatila sam da se moram pobrinuti za sebe jer, da bih bila dobra mama, ja moram biti dobro – rekla je.

Jelena priznala da je bila anksiozna

– Deca bi trebalo da nadmaše roditelja, ali uplašila sam se kako će neko nadmašiti Novaka. On je sad već istorijska ličnost, kako ću odgajiti dete koje će to nadmašiti? Bila sam anksiozna, to me uništilo. Uništilo je moju sliku o sebi. Mislila sam da sam superžena, da mogu odgovoriti na sve potrebe svog muža i dece, a onda sam morala da se suočim sa strahovima. I sreća da se to dogodilo jer sam se onda probudila i shvatila da se moram posvetiti i sebi – rekla je Jelena.

Ona je priznala da joj je teško padalo to što je njen rad nevidljiv i istakla da su to najteži trenuci braka sa Novakom.

– Biće hrabro od mene što ovo kažem pred milionima, ali pokušavala sam da se takmičim s Novakom. Mislila sam da ne dobijam priznanje koje zaslužujem, da se moj rad ne vidi jer se odvija u pozadini. Sve što radim bilo je nevidljivo. Postoji stereotip o ženama sportista, kako bi trebalo da izgledaju i kako bi trebalo da se ponašaju, a ja se u to ne uklapam. Drago mi je zbog toga, ali bilo je teško jer su me osuđivali. Trebalo bi da me zanima moda, ali mene to ne inspiriše. Zato sam morala da izmislim svoje mesto i to se pretvorilo u takmičenje, jer sam htela da dokažem da mogu da budem više od samo žene slavnog sportiste. Nekad me vređalo što me prepoznaju samo kao njegovu ženu, danas se time ponosim – zaključila je.