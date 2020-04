Roditeljstvo je najlepši i najodgovorniji zadak koji se uči celog života. Iako pročitamo i čujemo brojne savete i predloge, dok sa svojim detetom ne doživimo određenu situaciju, ne možemo da budemo sasvim sigurni kako ćemo reagovati.

Ne znajući kako da tačno postupimo, iz prevelike brige za decu, često ih sputavamo. Sve što naučimo u roditeljskom domu, verovanja, uverenja i principe, prenosimo na svoju decu kao neku vrstu nasleđa.

Jelena Đoković govorila o načinima kojima deci učenje čini zanimljivim



Jelena Đoković je majka dvoje dece, Stefana (5) i Tare (2), i često govori o tome kako vaspitava svoje naslednike. Sada je, kao i svi roditelji, u posebnoj vrsti izazova jer smo zbog zaštite zdravlja usled pandemije koronavirusa nedeljama u svojim domovima.

To najmlađima nije jednostavno objasniti, a supruga našeg najboljeg tenisera Novaka Đokovića u uključenju uživo na Instagramu je govorila o načinima kojima deci učenje čini zanimljivim, posebno sada u vreme izolacije.

– Ja jako volim priče, i sama tako učim dosta. Gledamo da, nakon svake pročitanje knjige, nađemo neku primenu toga sto smo pročitali. Ja sam pokupovala gomilu knjiga na engleskom i prevodila sam ih na srpski, jer sa Stefanom pričam samo na srpskom, pre kada smo imali dadilje one su pričale na engleskom i tako je on učio i to kao drugi jezik. Ali mi u kući pričamo na srpskom – rekla je na početku Jelena i otkrila sa kojim se izazovima susreće.

– Ja sam kao i svaka mama primetila da posle izvesnog vremena ni taj sistem ne pali, da moramo da nađemo druge načine da animiramo decu. Stefan me do skoro nije pitao za TV ili za Ajped, a to recimo sada dosta traži. Imam problem sa tim, odolevam i ne odolevam, u nekim trenucima popustim. Pre neki dan sam popustila i gledali smo film „Doktor Dulitl“, to sam izabrala jer sam smatrala da će to i njima biti zanimljivo. Iz tog filma smo takođe izvukli pouku da strah i neznanje dovode do odluka da nešto napadnemo i želimo da odgurnemo, iz scene kada jedan doktor napada drugog u filmu – ispričala je Jelena, i otkrila da njenoj ćerki ne prijaju putovanja.

– Imam problem sa Tarom, kada putujemo, menjamo rutine, krevete, vremenske zone, to deci ne pada baš najbolje. Da bi deca znala koja je njihova rutina, potrebno je da znamo neke veštine roditeljstva koje možda nisu popularne. Sada je stresno vreme, vreme karantina, dosta dece oseća stres svojih roditelja. Evo konkretno moja ćerka, ja sam juče od tri do šest ujutru radila neke tehnike kako da joj pomognem da zaspi. Neispavanost je veliki problem, ali postoje veštine kako da pomognemo deci da što bolje zaspe i da i mi i oni budemo odmorni i da iskoristimo dan za lepe aktivnosti – istakla je Jelena.

Jelena Đoković ne podržava fizičko kažnjavanje dece



O tome kako vaspitava sina Stefana i ćerkicu Taru i da li će uticati na njihov izbor zanimanja, Jelena Đoković je nedavno govorila na panelu “ Budućnost je sada“

– Da li vam ja delujem tako? Oni mene vaspitavaju i prevaspitali su me od njihovog prvog dana. Ja ih ne vaspitavam. Zbog njih sam svesna koliko imam još da rastem, i sagledavam svoje greške. Oni mi pokazuju da ne mogu više da mislim da znam bolje od njih. Oni su toliko čisti, bez grešaka, predrasuda, idu u svet sa takvom živošću i nevinošću. Nama stalno govore da ne budemo naivni. Ali, baš treba da budemo takvi. Otvoreni, bez očekivanja. Ja to učim od svoje dece. Nikada neću ništa očekivati od njih. Svojoj deci ću uvek reći: „Ma, vi ste najbolji! Ne treba vam ništa više!“.

Najviše pažnje privukla je priča Novakove supruge o tome da mališane ne vaspitavaju batinama. Ona je ponosno istakla da Tara i Stefan nikada nisu dobili batine.

– Moja deca su prva generacija dece koja nikada nije dobila batine. Ja sam ih dobijala od svojih roditelja, moja majka pre mene, otac, moji baba i deda, Novakovi takođe. Stefan i Tara su prva generacija i to što ne odgovaramo na greške i pogrešno tumačenje emocija nasiljem, verujem da će zaista promeniti svet. Smatram da je to jedan veliki kvantni skok u menjanju istorije i budućnosti – istakla je Jelena na panelu