Dijana Đoković, majka našeg najuspešnijeg tenisera Novaka, otkrila je detalje iz života porodice Đoković o kojima se do sada malo znalo.

Pre nego što su glamurozna svetla belog sporta obasjala Noletov put ka vrhu, Dijana Đoković otkriva sa kakvim su se sve problemima susretali.

Dijana je pred kamerama “Arene sport“, u posebnoj emisiji pod nazivom “Majke šampioni“, između ostalog govorila koliko je bilo teško kada nemate da kupite svojoj deci osnovne potrepštine za život.

– Ujutru kad se probudiš i nemaš da kupiš najosnovnije stvari, to te boli. Evo, rasplakali ste me sada – rekla je sa suzama u očima Dijana Đoković pred kamerom.

Dijana Đoković – stub i snaga porodice

Poznato je da se porodica Đoković u najteža vremena, tokom devedesetih godina, odricala mnogo čega kako bi omogućila Novaku da krene ka teniskim visinama. Ipak, Dijana Đoković činila je sve da porodicu zardži na okupu i da trojici sinova pruži ogromnu ljubav i bude im vetar u leđa.

– Ja sam najponosnija majka na svetu. Ali ne samo Novaka već i Marka i Đorđa. Ne odvajam ih, iako je Nole najuspešniji. To su moja tri dragulja. Jako sam ponosna na sve što je uradio u karijeri, ali sam pre svega ponosna na to što je postao dobar čovek. On je dobar otac, sin, muž. Mislim da sve što radi, ne bi mogao bolje – rekla je Dijana svojevremeno za “Blic” i istakla da je od dana kada se Novak rodio znala da je poseban.

– Odmah sam znala da je poseban. Kada se rodio, toliko je vikao, kao magare neko, da sam odmah znala da je moj. Izgledao je oduvek stariji nego njegovi vršnjaci. Na rođenju je izgledao kao beba od tri meseca. Imao je izrazite crte lica i kosu, znala sam da je poseban. I moj – kaže majka teniskog asa i ne skriva koliko joj sin nedostaje.

– Viđam ga koliko i svi drugi na TV-u, pa kažem sebi: “Bože, ja sam ovo dete rodila za ovaj narod, a najmanje za sebe!” Viđamo se tako što se jurimo po belom svetu. Iskreno, ostala sam ga željna. Marko i Đorđe su bili uz mene, provodili smo više vremena zajedno, a on je rano otišao. Nisam pratila njegovo odrastanje. Najmanje ga viđam i uvek bih volela da provedem vreme s njim. Da tako sedimo i evociramo uspomene. Samo da mi je živ, zdrav i srećan! – rekla je Dijana, stub i snaga porodice Đoković.

Večeras na televiziji Arenasport kreće serijal emisija o majkama velikih šampiona. Majka najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića Dijana biće gošća u prvoj epizodi.

Pored Dijane Đoković, u serijalu se pojavljuju i majka pokojnog Harisa Brkića, Ivane Španović, Jelene Bruks, Luke Jovića, Dražena Petrovića.