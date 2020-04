Marina Tucaković (66), najuspešniji tekstopisac sa ovih prostora poslednjih godina bori se sa opakom bolešću svim silama.

Marina važi za velikog borca i snažnu ženu, koja nijednog momenta tokom teške borbe nije poklekla.

Kako zbog godin, spada u grupu građana kojima je zbog vanrednog stanja i pandemije koronavirusa ograničeno kretanje, ona iskreno kaže da joj to ne pada teško.

– Super mi je kod kuće. I onako ne izlazim iz kuće – kaže Marina u intervjuu za “Blic” i dodaje da je zabrinuta zbog situacije u našoj zemlji zbog epidemije virusa korona.

– Normalno, kako ne bih bila zabrinuta. Više me brine kad prođe virus šta će biti. Utiče ovo na sve poslove, pa i na estradu. Pevači ne mogu da putuju, gde će da pevaju? Oni žive od toga. Od pevača do emitera, svi su u problemu, samim tim i autorska društva koja će slabije da posluju, isplate će da kasne… Svakom je svoja muka najgora – smatra Marina.

Marina Tucaković ne krije da zbog čitave situavije sada manje i radi.

– Slušam to što mi stiže, ali nisam u nekoj akciji. Ovaj period mi nije inspirativan za pisanje, to bi bilo na silu raditi sada. Ja to stvarno ne želim. U ovoj situaciji pisati neke ljubavne pesme kad je pitanje života i smrti ne ide, to je u drugom planu.

Marina Tucaković – Dosta dobro se osećam

“Mama estrade”, kako je mnogi zovu, već dve godine hrabro se bori sa opakom bolešću. Njeno trenutno zdravstveno stanje je, kako kaže, sasvim dobro.

– Dosta dobro se osećam. Ne šampionski, ali dosta dobro. Sada sam na biološkoj i hormonskoj terapiji. Nešto dobijam na onkologiji, nešto na privatnoj klinici. Uzimam tablete i dobijam injekciju jednom mesečno. Ovih dana skener treba da radim, ali sam pomerila, ne moram sada da izlazim. Nije naivna terapija, utiče na krvnu sliku, ali na duh ne, to je najbitnije – u pozitivnom tonu priča Marina o svom zdravstvenom problemu.

Osim na albumu Ane Nikolić, Marina je radila u prethodnom periodu na još jednom važnom projektu, a to je album Seke Aleksić. Marina i Seka obnovile su saradnju nakon osam godina na obostrano zadovoljstvo.

– To je normalno u ovom poslu da se napravi pauza u saradnji. Žena je želela da joj uradim nekoliko pesama. Bojan Vasić i ja smo spremili neke pesme, meni se to veoma dopada. Da li će ponovo biti neki hit kao “Iskoristi moje mane” – ne znam, to zavisi od publike – kaže Marina.

Poslovna saradnja sa sinom

Milan – Laća Radulović krenuo je stopama poznate majke i već nekoliko godina uspešno piše tekstove za mnoge domaće zvezde kao što su Anastasija Ražnatović, Svetlana Ceca Ražnatović, Nikolija Jovanović, Stefan Đurić Rasta, Ana Nikolić… Marina ističe da njemu nisu potrebni njeni saveti oko posla:

– Dobar je, ponosna sam na njega. Bolje on mene da savetuje.

Ana ne sme više da mršavi

Pop pevačica Ana Nikolić, dugogodišnja saradnica Marine Tucaković, izdala je nedavno gotovo celi novi album “Klinika”. Na Aninim novim pesmama radila je, naravno, Marina, koja nije zadovoljna kako su se pesme zavrtele.

– Nisam srećna što je album izašao u ovo vreme. Da se ovo nije dogodilo, bilo bi to bolje. Pesme žive na Jutjubu, ali to nije to – iskrena je Marina i otkriva kakav je problem nastao sa numerom “Nije mi do seksa”, koja tek treba da ugleda svetlost dana.

– Kada sam radila tu pesmu, refren je melodijski bio drugačiji. Promenili su melodiju refrena, Ana i Laća su napravili taj refren gde se spominje “nije mi do seksa”. Ostale su moje strofe. Dopao mi se taj refren. Nije tačno da sam se naljutila što su ga promenili. Ima tome godinu dana – priseća se Marina.

Ana Nikolić je uz nove pesme predstavila i novi izgled, a Marina je savetuje da ne mršavi više.

– Drago mi je što je uspela da smrša. Sada je okej, ali mislim da ne treba više da mršavi.