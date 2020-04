Pevačica Ana Nikolić iako uživa sa svojom ćerkicom Tarom u Uskrsu i farbanju jaja, otkrila da je za ovaj praznik vezuju i te kako tužni događaji.

Neke od njih nikada neće moći da zaboravi.

– Tri godine pre nego što sam počela da se javno bavim pevanjem, radila sam i nastupala. Sećam se i dva Uskrsa… 1998. tada mi je tata bio u komi i umro, a sledeće godine je bilo bombardovanje. Ja sam tada otišla u Grčku i tamo pevala na grčkom – ispričala je pevačica Ana Nikolić za emsiiju “Premijera vikend specijal“.

Ona je otkrila i da je priželjkivala da se bavi glumom, u čemu se kasnije i oprobala. Ali je priznala i da je njen pokojni otac bio taj koji ju je odgovorio od plana da upiše studije glume.

– Ja sam stvarno želela da budem glumica, ali moj pokojni tata… Nije on bio strog. I nije kao da je hteo nešto da mi zabrani, ali meni je bilo dovoljno kad me pogleda, spomenem mu glumu, a on kaže “Ma, kakva gluma, vukovac si, studiraj nešto pametno” – iskreno je rekla Ana i dodala:

– Ja sam htela da polažem prijemni posle treće godine gimnazije, ali me eto tata odgovorio. Uvek sam govorila zanimanje pronađe tebe, a školovala sam se za nešto drugo.

Pevačica Ana Nikolić: Ovo nije raspust, nego pandemija – ljudi, saberite se

Pandemija koronavirusa zaustavila je celu planetu, a kao glavna mera zaštite od zaraze je izostanak socijalnih kontakata. Pevačica Ana Nikolić tvrdi da poštuje mere bezbednosti, te da ne ide gotovo nigde iz svog doma, pa je apelovala na sve da učine isto.

– Ja sam prva mislila da je taj virus šala mala, ali nije baš tako – mnogo se brzo širi, nemamo mnogo kapaciteta za lečenje. On nije toliko smrtonosan, koliko je bitno ukazati pomoć na vreme, a mi nemamo te kapacitete. Svedoci smo šta se dešava u zemljama oko nas, koje su potpuno nesppremne dočekale sve to. Zato je mnogo važno da ostanemo kod kuće – poručuje Ana.

Ona je istakla da se divi svim našim lekarima koji danonoćno rade i brinu se o zaraženima. A navela je i da njene dve tetke svakodnevno pokušavaju da pomognu brojnim pacijentima.

Jelena Karleuša i pevačica Ana Nikolić su nekada ovako govorile o prijateljstvu Pročitajte i:

– Treba imati dovoljno empatije, pa raditi sa bolesnicima kojima je utvrđen virus, sa 99 odsto mogućnosti da se zaraziš, ali to je njihov posao. Svake večeri u osam, zajedno sa Taricom, izađem na terasu i aplaudiram otkad je to krenulo da se dešava. Prvih dana u našoj ulici je to bilo nečujno, ali sada smo glasni i gromoglasni. Ono što moramo da uradimo za te iste medicinare jeste da ostanemo kod kuće. Ja ne znam da li naši ljudi imaju svest o tome, ali mislim da ne baš – napomenula je Ana i dodala:

– Možda su poslednjih dana počeli da shvataju da je to jedini način da opstanemo. Jer situacija nije nimalo naivna. Ako nešto možemo da učinimo za njih jeste da ostanemo kod kuće i da se ne ponašamo nesavesno. Ovo nema nikakve veze sa politikom, ni sa čim – ovo je stvar društvene i lične odgovornosti, prema sebi, svojoj zemlji i našem društvu – rekla je pevačica Ana Nikolić u emisiji “Ekskluzivno“.

Nikolićeva je dodala da ona i njena porodica i te kako vode računa o tome da ne napuštaju svoje domove.

– Ne idem na Košutnjak, na Adu, ne idem nigde! Vežbam kod kuće… Nije ovo letnji raspust ni vašar, nego je pandemija! Ljudi, saberite se! Eto, ako ja mogu da utičem na sto ljudi da ostanu kod kuće, ja ću to uraditi.

Ana Nikolić posle prvi put o problemima sa kojima se suočavala tokom razvoda

Ana Nikolić je u emisiji kod Ognjena Amidžića posle mnogo meseci javno je pričala o svom privatnom životu. Ona se tada dotakla svih tema o kojim je javnost mesecima unazad spekulisala i nagađala, pa je otvoreno prilznala da je bila na dnu.

– Jesam bila na dnu u svakom smisli te reči. I u psihičkom, mentalnom i fizičkom, ma u svakom u kom jedna žena može da bude. Ali, jednostavno onda pogledam Taru i ta ljubav je toliko jaka i velika, i ti tada jednostavno nemaš tu mnogo prostora da razmišljaš šta ti je činiti. Drugo, nemaš ti taj luksuz više. I treće, na kraju je proradio inat. Sedma sila me je uništavala, slikali su me u mojim najgorim fazama – iskreno je ispričala Nikolićeva.

Ona je istakla da joj je zbog toga i te kako žao.

– Naravno da mi je žao. Volela sam, žao mi je. Čitav život sam stalno maštala o ljubavi, samo ljubav, brak, dete, to mi je bilo u glavi, a karijera se dogodila nekako usput – istakla je Ana.