Od Eltona do Šabana: Svadba Harisa i Meline Džinović bila je najskuplja ceremonija 2004. godine

Svadba Harisa i Meline Džinović i danas se prepričava

Haris i Melina Džinović venčali su se u leto 2014. U to vreme već su imali ćerku Đinu i sina Kana, kao i staž od 12 godina pod istim krovom.

- Melina i ja smo se upoznali u Sarajevu. Sve je to bilo spontano, jednostavno se desilo. Za sada nam dobro ide, a šta će biti posle, videćemo. Sve je krenulo iz avanture. Ni ona ni ja nismo se ovome nadali - rekao je jednom prilikom pevač.

Miloš Nadaždin

Kako je istakao, ubrzo su želeli da svoju ljubav krunišu i da planiraju potomstvo.

- Onda smo u jednom trenutku rekli jedno drugom: "Hajde da napravimo dete"! Niko ne zna hoće Ii baš to biti priča za ceo život - istakao je Džinović, prenosi Blic.

Sudbonosno „da“ izgovorili su 11. jula, na luksuznoj jahti „Maltese Falcon“, usidrenoj nadomak Dubrovnika. Inicijativa da ozvaniče vezu potekla je od Melinine kume Slavice Eklston, nekadašnje supruge vlasnika Formule 1, koja je iz jednog nezvaničnog razgovora shvatila da Džinovići nisu zvanično u braku. Istog trenutka odlučila je da uzme stvar u svoje ruke. Harisov venčani kum bio je industrijski magnat Filip Cepter.

‒ I prema Slavici, kao i prema Filipu, gajimo emocije dublje od prijateljskih. Oni su istinski članovi naše familije i to smo napokon ozvaničili ‒ istakli su mladenci u ekskluzivnom intervjuu koji su dali neposredno posle venčanja. Dragan Petrović FVS

Svadbenoj ceremoniji prisustvovalo je tridesetak zvanica, bliski prijatelji i članovi porodice, pa je atmosfera bila intimna.

Svadba Harisa Džinovića – od Eltona do Šabana

‒ Nismo utvrdili tačno vreme venčanja, već smo se u suton popeli na palubu da ispunimo formalnost. Nije bilo nervoze i treme, karakteristične za takve događaje. Prezime sam preuzela sa posebnom lakoćom jer ga od 2003. godine smatram svojim. Đina i Kan bili su presrećni, prisustvovali su venčanju svojih roditelja i tako iskusili nešto za šta većina dece ostane uskraćena ‒ pričala je Melina, koja je otkrila i zanimljivu anegdotu.





Miloš Nadaždin

Na svadbi barda narodne muzike glavnu reč vodio je didžej pristigao iz Beograda za tu priliku. U početku je puštana pop muzika, bliska svima, a onda je, na zahtev prisutnih, mladoženja uzeo mikrofon.

‒ Otpevao sam „Shoot down the Moon“, od Eltona Džona, Melininu omiljenu pesmu. Slavica je poželela da čuje „Kako mi nedostaješ“, a moja supruga pesmu Šabana Šaulića „Samo za nju“. Bio je to savršen miks, koji se, kako smo se i nadali, poklopio sa ukusom zvanica. Dragan Petrović

Poseban akcenat Džinovići su stavili na meni, koji je bio u rangu najboljih svetskih restorana. Gosti su 12 sati uživali u pažljivo selektovanim specijalitetima, a ponudom su dominirali divlja riba, plodovi mora, kobe bifteci i savršeno uklopljeno voće i povrće. Raritetna francuska i italijanska vina i šampanjci iz čuvenih podruma Bordoa samo su upotpunili gastronomsku rapsodiju na pučini.

Dragan Petrović FVS

‒ Dubrovnik je bio prva stanica devetodnevnog krstarenja. Posle venčanja nastavili smo plovidbu. Obišli smo Pelješac, Korčulu, Vis, Hvar, Split, Trogir... Niko nije imao potrebu za ludim provodom, prijalo nam je da budemo u dobrom društvu, da budemo opušteni, da uživamo u miru mora, vedrom nebu, čistom vazduhu i savršenoj hrani ‒ zaključio je Haris Džinović. Miloš Nadaždin