Samo nam je ovo trebalo: Najgori retrogradni Merkur do sada, ne piše nam se dobro

Od 27. septembra Merkur je započeo retrogradni hod u znaku Vage koji će trajati tri nedelje. Dobra vest jeste što je to poslednji retrogradni Merkur u 2021.

- Najčešće pominjana planeta u svakodnevnom životu ići će retrogradno do 18. oktobra, ali ćemo njen uticaj osećati do 2. novembra. Međutim, Merkur sve do 6. novembra ima vrlo napete aspekte sa Neptunom, Plutonom i Marsom. Doduše, ni kasnije aspekti neće biti baš sjajni, ali će ipak biti lakši. U ovom periodu akcenat bi trebalo staviti na saobraćaj, što ne znači da bi trebalo upasti u paniku, pa bežati od automobila, ali pažnju treba utrostručiti – kaže astrolog Helena Cupać, a onda nam skreće pažnju na nešto mnogo značajnije.

Photo by v2osk on Unsplash

‒ Svi znaju kada Merkur ide retrogradno, a niko ne govori o pola godine retrogradnog kretanja Plutona, što je neuporedivo značajnije. Reč je o planeti čiji je uticaj ogroman i temeljit, sve ruši, ali i ponovo gradi.

U proleće, leto i na samom početku jeseni vratio nam je stare drame. Od srede, kada je konačno krenuo direktnim hodom, otvara nam nove prilike i okolnosti, ali – budući da Pluton „ne zaboravlja“ da je gospodar života i smrti, to se neće dešavati bez tenzija. Na teritoriji kojom prolazi eliminisaće staro, da bi se tu stvorilo nešto novo.

Međutim, nećemo odmah osetiti značajne promene. Zato će i u nedeljama koje su pred nama postojati velika verovatnoća da češće nego inače dolazi do izliva besa. Do kraja novembra gotovo da ćemo stajati u mestu, a onda će postati lakše, bar što se Plutona tiče.

Photo by Jacob Colvin from Pexels

Evo na kojim poljima će horoskopskim znacima Pluton doneti „ponovno rođenje“, transformacije, uspeh…

Ovan – karijera, pozicija, reputacija, ali i polje kredita, partnerovih finansija, nasledstva.

Bik – sudbinski susreti, kraj starih uverenja, odnos sa ljudima se menja iz korena, partnerski odnosi se menjaju (u zavisnosti od trenutnog statusa).

Blizanci – pun gas napred na poslovnom planu, ali i na polju podrške okoline, nasledstva; partner izlazi iz finansijske drame (koja je više mentalna nego realna).

Rak – u međuljudskim odnosima popuštaju tenzije; sve što je gotovo ili prekinuto ostaje u prošlosti. Novi list okrećete i na polju ljubavi.

Lav – posle drame na polju posla, strahova (realnih i nerealnih), vreme je da postignete ono što ste želeli.

Devica – spremni ste da u ljubavi krenete napred, bilo da ste zauzeti ili slobodni. Menjate odnos sa bliskim ljudima.

Vaga – dolazi do promena u oblasti doma, ali se i vaša psiha stabilizuje, a očekujte i velike, pozitivne transformacije u domenu novca.

Škorpija – na svim poljima sve se okreće u vašu korist.

Strelac – strahovi vezani za finansije ostaju u prošlosti. Zadržavate sistem vrednosti koji vam najviše odgovara. Psiha će biti sve stabilnija.

Jarac – planovi će se realizovati, a strahovi i sumnje ostaju iza vas. Zauzimate poziciju.

Vodolija – vama je Pluton u 12. polju, pa zato traumatična iskustva ostavljate u prošlosti. Napredujete na polju karijere.

Ribe – realizacija planova u mesecima koji su pred vama, ali posle sagledavanja čemu ste na ovom polju okrenuli leđa i čemu se više nećete posvećivati. Kvalitetni kontakti, odnosno prijatelji ostaju u vašem životu.