Sudbinski dan pred nama: Za astrologe 9.9 presudan, evo šta će se desiti!

9. septembar dan kada počinju promene

Astrolozi su dugo najavljivali ovaj dan! Stigao nam je 09.09, a sa njim i retrogradni Merkur.

Retrogradna faza Merkura počinje 9. septembra i trajaće do 2. oktobra, a to će nas naterati da preispitamo svoj put i planove. Iako će svi donekle osetiti njegov uticaj, postoje neki znaci koji će se u ovom periodu suočiti sa ozbiljnijim preprekama.

Ovan

Planeta Merkur je u vašem polju posla. Vraćaju se nekadašnji poslovni poduhvati. Imaćete priliku da ispravite greške i realizujete propuštene planove. Dezinformacije mogu izazvati problem u komunikaciji sa kolegama, ali ćete u većini slučajeva, uz veliki napor, prevazići ovaj period. Vama se uvek savetuju taktičnost i strpljenje.

Bik

Merkur pravi dobar aspekt na vaš znak. Tranzitni Merkur nalazi se u vašem polju ljubavi, pa će neka prošla iskustva izaći na površinu. Vama je dosta prošlosti jer je Venera već u retrogradnom hodu, ali sigurno postoji razlog zbog koga se tako dugo osvrćete. Ukoliko ste u vezi ili braku, moguće je otežano razumevanje sa partnerom. Savet – budite strpljivi. No, vi ste po prirodi prilično strpljiv znak, pa ćete se sigurno dobro snaći.

Blizanac

Vaša vladajuća planeta je Merkur, pa na vas uvek ima pojačan uticaj. Tračevi ili nesporazumi mogli bi da prouzrokuju nezadovoljstvo i tenziju unutar porodice. Vodite računa šta govorite, izbegavajte da pričate tek da biste pričali. Prikočite, na taj način ćete izbeći stres i vi i vaši članovi porodice. Ako ste razmišljali da se selite ili da nešto menjate u domu, sada postoji mogućnost za to.

Rak

U vašem polju komunikacije nalazi se planeta Merkur pa budite suptilni kada komunicirate sa ljudima i gledajte da se u komunikaciju ne unosite previše emotivno. Recimo, usled dezinformacije mogli biste burno da odreagujete i zbog toga narušite odnos do koga vam je stalo. Naročito povedite računa o emotivnim reakcijama.

Lav

Merkur je u vašem polju novca. Mogli biste da imate finansijske probleme kao posledicu prethodnih odluka.

Imaćete priliku da ispravite greške iz prošlosti koje se tiču ulaganja. Izbegavajte impulsivne troškove i trudite se da ne precenjujete svoje finansijske mogućnosti, prenosi marieclaire.rs





Devica

Em što je Merkur u vašem znaku, em što je vaša vladajuća planeta. Ne postoji teritorija na koju se ovaj retrogradni Merkur ne odnosi. Bićete skloni naglašenoj analizi, što je sada i preporuka. Bilo bi dobro da razmotrite planove iz prošlosti i vidite da li možete sada da ih realizujete, preispitajte ranije poteze i potražite greške. Mnogi će od vas tražiti pomoć.

Očekujte brojne pozive iz prošlosti, ali i korak nazad, makar u mislima. U ovom periodu ne počinjite ništa novo.

Vaga

Pojaviće se problemi na polju komunikacije, kao i svim znacima. Imaćete utisak da pričate a da vas retko ko razume. Ne samo da vas ne razumeju, već do njih ne dopire ono što im govorite. Zbog toga je potrebno da budete strpljivi i sačekate da prođe ovaj period.

Škorpija

Vama je ovaj retro Merkur u polju želja, nada, planova i društvenih kontakata. Sa poznanicima i prijateljima imaćete neke nesporazume. Sada možete da se posvetite starim planovima, kako poslovnim, tako i privatnim. Očekujte pozive starih prijatelja.

Strelac

Merkur se nalazi u vašem polju autoriteta, ugleda i nadređenih. U nekim momentima bićete primorani da branite svoju reputaciju, a odnos sa pretpostavljenima može biti narušen zbog tračeva, kojih bi trebalo da se čuvate, ili neke druge vrste dezinformacija. Obavezno proveravajte mejlove. Razmišljaćete o promeni pozicije ili posla. Ukoliko je nešto vezano za prošlost, moguća je njegova realizacija, ako je reč o nečemu potpuno novom – šanse su male.

Jarac

Kroz vaše polje uverenja, putovanja u inostranstvo i fakulteta prolazi planeta Merkur. Sve što je novo u tim sferama stavite na pauzu, a ukoliko je to neizvodljivo, dokumenta čitajte deset puta. Ako putujete, proverite automobil, naspavajte se, pogledajte da li su svi papiri u redu i pazite da ih na putu ne izgubite.

Vodolija

Najveći uticaj osetićete na polju poreza, kredita, nasledstva i pozajmica. Mogli biste da rešite neko staro dugovanje. Otvorite širom oči. Ukoliko ste preduzetnik, ne bi bilo loše da porazgovarate sa knjigovođom. Možda su neke informacije ostale zaboravljene. Takvo preispitivanje je preporučljivo da sutra ne biste morali da plaćate kamatu ili da vam sitnica, koja sada nije rešena na pravi način, u budućnosti ne bi postala veliki problem.

Ribe

Međuljudski odnosi biće prilično izazovni. Nećete se najbolje razumeti sa svim osobama sa kojima se srećete. Lošija komunikacija čeka vas i u odnosu sa partnerom, a nekim Ribama javiće se stare ljubavi. Od vašeg trenutnog emotivnog statusa zavisi kako ćete reagovati. Ne mora da znači da ćete obnoviti vezu, možda ćete se samo malo vratiti u prošlost.