Počinje vladavina Lava: Vage će zablistati, Blizanci prave selekciju, a Bik neka obrati pažnju na jedan datum

Vladavina Lava, koja traje od 23. jula do 22. avgusta, donosi brojne promene. Lav je vatreni znak i ima tendenciju da u svakom od nas probudi unutrašnje dete, da nas pokrene i izazove jedinstvenu prirodu.

Ovan

Vladavina Lava donosi promenu stava prema životu. Upoznavanje ili sastanak sa moćnom osobom mogao bi se dogoditi već 23. jula, što bi moglo podstaći želju za iskustvom života na potpuno nov način. To posebno važni za romantiku, zabavu i kreativnost.

Drugi deo perioda retrogradnog Merkura, između 14. i 28. avgusta, odnosi se na spoznaju da su uobičajena mesta i načini uživanja možda pomalo zastareli. Želite da iskusite neke nove stvari.

Između 8. i 16. avgusta bićete introspektivni. Glavni učitelj, Saturn, aktivira se u vašem sektoru podsvesti, donoseći duboke spoznaje o vašoj prošlosti.

Predstojeći period biće inspirativan za razvoj duhovnih vrednosti.

Bik

Vaši poslovni ciljevi dolaze do izražaja u dva navrata; prvi put 23. jula, a onda i kada stigne snažan pun Mesec 19. avgusta.

Pluton u Vodoliji usmerava vas na potpuno novi put, a to će biti izlazak iz vaše zone udobnosti.





Da biste napravili promene koje će vas odvesti do uspeha, potrebno je da uočite da postoje stvari koje morate da obavite i u svom privatnom životu.

Mlad Mesec 4. avgusta otkriva promene koje je potrebno da napravite, a na koje ćete se morati fokusirati tokom retrogradnog Merkua u Lavu, između 14. i 28. avgusta. Posebnu pažnju obratite na 18. avgust jer biste mogli primetiti kako neke stvari dolaze na svoje mesto.

Blizanci

Mlad Mesec 4. avgusta počinje da odvaja ono što bi trebalo do ostane, od onoga što bi trebalo da ode. Pravi selektivni proces izvodi retrogradni Merkur u Lavu, u periodu od 14. do 28. avgusta.

Osim što vam pomaže da shvatite na koje stvari da se fokusirate, ova retrogradnost govori o učenju jasnog i konciznog komuniciranja. To je posebno važno ako imate karijeru u sferi medija, ili ste pisac.

Još jedan proces selekcije događa se unutar vaše karijere, zbog aktivacije retrogradnog Saturna, između 15. i 19. avgusta. Iako se potreba za odlaganjem nekih projekata može činiti kao prepreka, u stvarnosti će vam omogućiti da se fokusirate na ono što je zaista važno.



Rak

Čak i ako ste već imali plan, retrogradni Merkur u Lavu, između 14. i 28. avgusta, donosi potrebu da se vratite na početak. Ovo je prilika, jer postoji šansa da ćete primetiti promene u vašim finansijama.

Na suprotnoj strani spektra, mnogo ćete napredovati u svom duhovnom razvoju. Ekspanzivni Jupiter produbiće vašu vezu sa nematerijalnom stranom života.

Ove sezone, posebno između 15. i 19. avgusta, mogli biste shvatiti da imate još mnogo toga da naučite.

Lav

Retrogradni Merkur koji se događa u vašem znaku pomaže vam da shvatite određene stvari. Pojedine činjenice uvidećete 4. avgusta, za vreme mladog Meseca, koji je takođe u vašem znaku.

Ako nova osoba uđe u vaš život, nemojte se ustručavati da podelite svoje najveće životne nade i snove.

Neki odgovori za kojima tragate doći će tokom punog Meseca, 19. avgusta. Međutim, možda nećete čuti ono što želite.

Devica

Ovo je doba godine kada vaše telo zahteva više odmora. Zapamtite da je odmor produktivan i da bi vas mogao usmeriti ka razotkrivanju važne situacije u vašem životu, najverovatnije u vezi sa prošlim iskustvom.

To postaje vidljivo oko 4. avgusta, kada se Mesec obnavlja. Tada Merkur, vaša planeta, kreće retrogradno. Budite strpljivi jer se stvari neće početi usklađivati sve do 14. avgusta, kada stigne poruka koja donosi ključne informacije.

Do 28. avgusta bićete na putanji koja zahteva radikalnu promenu perspektive.

Mars u Blizancima podstiče vašu ambiciju i želju za uspehom. Međutim, sredinom meseca mogli biste naići na neke prepreke. Shvatite to kao priliku za preusmeravanje ili usavršavanje vašeg zanata.

Vaga

Vage će zablistati u punom sjaju. Vaša društvena priroda dostiže vrhunac u ovo doba godine. Moguća su nova poznanstva, ali i malo drame u krugu prijatelja. To je zbog retrogradnog Merkura koji donosi turbulencije unutar odnosa.

Mogla bi vas privući ideja o zdravoj ishrani, jer ćete biti pod energijom koja se vrti oko traženja veze između duha i tela.

Ukoliko, pak, oko 18. avgusta prekinte svoj zdrav način života, neka to bude kratka pauza, pa se vratite uobičajenom ritmu.

Škorpija

Dopustite sebi da usporite. Sezona Lava obično je vreme da napravite velike korake u karijeri, ali ove godine univerzum bi mogao imati druge planove. Umesto precrtavanja stavki sa spiska, fokus je na usavršavanju ili finom podešavanju postojećih procesa.

Merkur, planeta komunikacije i trgovine, usmeriće vas da preispitate svoju pobedničku strategiju dok bude retrogradan u Lavu, počev od 4. avgusta. Odlična vest je da dobijate zlatnu priliku tokom mladog Meseca, koji postavlja pozornicu za ponovno promišljanje nekih vaših procesa i pobuda.

Od 17. avgusta u prvom planu su dom i lični život. Energija doseže vrhunac s dolaskom punog Meseca 19. avgusta, oslobađajući deo promena koje su dolazile već neko vreme, ali ste se vi ili neko vama blizak opirali.

Strelac

Svemir vam daje priliku da uživate u onom što najviše volite – putovanjima. Ono što je drugačije ove godine jeste da, umesto uobičajene potrebe da istražite novo mesto, možete doneti odluku o povratku na već poznatu destinaciju.

Mogućnost da se odlučiti na takav korak prisutna je početkom avgusta, tačnije 4. avgusta kada nastupi mladi Mesec.

Sfera koju bi trebalo da proverite jeste bliska veza – romantična ili poslovna. To ćete primetiti između 8. i 16. avgusta. Naglasak je na 14. avgustu.

Napetost koja izlazi na videlo, mora se shvatiti kao prilika za budući rast. Dugoročno, ovo će ojačati vašu vezu.

Jarac

Sezona Lava donosi duboke razgovore o važim temama. Ovaj trend započinje aktivacijom Plutona, 23. jula. Sunce osvetljava potrebu za donošenjem odluka o novcu, vrednostima, intimi. Ne treba žuriti sa donošenjem zaključaka, jer će se stvari tokom cele sezone odvijati polako.

Retrogradni Merkur u Lavu, od 4. do 14. avgusta, traži da preispitate svoje obaveze, ali i da govorite iz srca. Uzmite vreme za sebe i dopustite mislima da poprime oblik. Saturn u Ribama uči vas da budete fokusirani, ali i fluidniji sa svojim mislima.

Ista energija biće prisutna i na polju karijere, posebno između 8. i 16. avgusta kada bi se sastanci mogli nizati u nedogled. Smanjenje tereta ili broja projekata kojim se bavite, jedna je od mogućih opcija.

To, definitivno, nije nešto što trebalo shvatiti kao lošu stvar. Na kraju, imati priliku fokusirati se na manje, ali uticajnije projekte, jeste atmosfera koja odgovara vašem stilu.

Vodolija

U ovom periodu možete naučiti mnogo o sebi, ali moraćete da kopate duboku, u ono što leži ispod površine.

Obratite pažnju na teme koje se pojavljuju 22. i 23. jula, jer se isceljujuća moć Plutona aktivira u vašem znaku.

Ovu duboku potrebu za samoproučavanjem prati retrogradni Merkur u Lavu, koji će vam pokazati šta tačno da preispitate o svojoj ličnosti.

Finansijski sektor biće naglašen u dva navrata. Prvo kad retrogradni Merkur uđe u Devicu, 25. jula, i još jednom 14. avgusta.

Ribe

Iako je leto u punom zamahu, u sezoni Lava bićete introvertni više nego inače. I, to je u redu, jer ćete se fokusirati na važne stvari. Prvi deo retrogradnog Merkura odnosiće se na prekrajanje granica unutar jedne važne veze.

Retrogradni Merkur u Lavu, između 14. i 28. avgusta, donosi potrebu za preradom da prekontrolišete određene projekte. Dobra vest je da će ovaj proces oživeti vašu kreativnu viziju. Na dubljem nivou to može biti prilika da ponovo pokrenete svoju unutrašnju muzu.

Mlad Mesec u Lavu 4. avgusta skrojen je za početak ove revizije, stoga pokušajte delovati u skladu sa tim.

U ovom periodu naglašen je vaš privatni život. Roditelj ili član porodice mogli bi da traže vašu pomoć ili da provodite više vremena zajedno

