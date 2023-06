Lidija Vukićević ima 60 godina, a ni gram celulita: Nije do genetike, skupih krema i vežbi, izbacila je samo 3 stvari iz ishrane

Tajna Lidije Vukićević za besprekoran izgled u šezdesetim

Koliko bismo bili stari kada ne bismo znali koliko godina imamo, rečenica je koju često citira Lidija Vukićević, žena kakva se retko sreće. Njen izgled i energija nikako se ne uklapaju u podatak da je prošlog jula obeležila jubilarni šezdeseti rođendan, a i ona sama brojkama ne pridaje veliki značaj. Luka Šarac

− Ja sam jedno veliko dete koje nikad neće odrasti. Srećna sam što i danas umem da se obradujem malim stvarima, da se postidim i pocrvenim. Kod mene ne postoji ni prošlost, ni budućnost, samo ovaj dan koji živim – samouvereno poručuje glumica iza koje su četiri decenije karijere.

Svaki put kada na Instagramu objavi neku novu atraktivnu fotografiju pitamo se samo jedno – da li je genetika učinila svoje ili Lidija Vukićević ima tajni eliksir za koji druge žene još ne znaju? Dejan Milićević

− Ne može žena da počne da se neguje sa četrdeset godina, a onda da očekuje da u šezdesetoj izgleda dobro. Ali, ako od osmog razreda počne da vodi računa o sebi, prikladno tom uzrastu, rezultati će biti vidljivi kada za to dođe vreme. Kult negovanja stekla sam u kući, pored majke, i to mi je s vremenom postalo rutina. Svako veče, pre odlaska na spavanje, zadržim se u kupatilu bar pola sata. Nisam narcisoidna, samo sam tako naučila. To je i način poštovanja sopstvene ličnosti – ispričala je Lidija za HELLO!. Luka Šarac

Žene danas često idu lakšim putem, pa kod estetskog hirurga odlaze kao kod stomatologa, međutim, Lidija nije jedna od njih.

− Nemam ništa protiv. Štaviše, pozdravljam domete medicine, ali nagomilani botoksi se pre ili kasnije vide. Čak i da pribegnete svim mogućim operacijama, opet ne možete da prepravite celo telo. Koža je ta koja odaje godine, a ako je ne negujete, dodaće vam koju više. Znate li kako ja dovodim liniju u red? Kupim farmerke broj manje i kažem sebi: „Ući ćeš u njih“. To mi je motiv da smršam. Niko srećniji od mene kada ih na kraju obučem.

Kako je Lidija Vukićević vratila kilažu iz vremena „Boljeg života“

Tajna Lidije Vukićević krije se u režimu ishrane koji, osim što održava liniju i sprečava pojavu celulita, utiče na krvnu sliku i celokupno zdravlje.

− Uvek osluškujem svoje telo, pa sam u poslednje vreme promenila način ishrane. Životinje obožavam i već godinama ne jedem meso, niti nosim krzno, a sad sam se odrekla i nekih masnih i slatkih zalogaja. Rezultat je da imam više energije i veću pokretljivost. Sa 62 kilograma na 175 centimetara visine mogu da obučem sve što poželim, i to mi pričinjava zadovoljstvo. Vratila sam kilažu iz vremena kad sam snimala „Bolji život“.





Luka Šarac

Glumica redovno konzumira med, a jedini kolač kome ne može da odoli je koh.

− Med sa cimetom, đumbir sa medom, sve što u med može da se stavi... – otkrila je Lidija.

Kada je reč o fizičkoj aktivnosti, više puta je pomenula da nije pristalica teretane, ali da su vežbe kod kuće njena svakodnevica.

− Postoji nešto što praktikujem više od 15 godina, a to su vežbe na parteru. Radim trbušnjake i leđnjake i to sve ukupno traje pet minuta. U bilo koje doba dana... Ne mogu da podnesem grč na licu ili telu, zato vežbe ne radim dugo – rekla je jednom za Gloriju. Instagram