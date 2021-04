Aerial ili lebdeća joga - smanjuje depresiju, a povećava samopouzdanje

Aerial joga, drugo je ime za zdravlje, relaksaciju i zabavu. Idealna je ako želite da postanete Spajdermen, našalio se Novak Đoković, a instruktorka Svetlana Pavlović otkriva još neke blagodeti ove sve popularnije metode

Ne može se reći da kod nas niko nije upražnjavao „aerial“, to jest lebdeću jogu, pre nego što smo videli da to čini Novak Đoković, ali i nije baš bila popularna. Zahvaljujući proslavljenom teniseru počelo je više da se govori o toj vrsti joge, koja je već na prvi pogled zanimljiva jer je njen zaštitni znak viseće platno u kome se izvode pokreti. Upravo te, laici bi rekli vratolomije, stvaraju utisak da iziskuje izuzetnu fizičku spremnost, ali u razgovoru sa Svetlanom Pavlović, sertifikovanom instruktorkom hata i „aerial“ joge, shvatili smo da je to predrasuda.

‒ Viseće platno pomaže nam da postepeno dođemo do inverznog položaja i da, uz sve ostale blagodeti koje ova drevna metoda pruža, uživamo i u onima koje donosi sama inverzija. Ukoliko pođemo od činjenice da se „sveća“ naziva kraljicom svih joga-položaja, a „stoj na glavi“ kraljem, možemo da naslutimo koristi od izvođenja osnovnih inverzija. Dovođenjem tela u obrnuti položaj poboljšavamo cirkulaciju krvi i protok kiseonika do mozga, povećavamo prokrvljenost lica, kože i svih unutrašnjih organa. Pokretima koje izvodimo u platnu aktiviramo žlezde koje regulišu nivo hormona i samim tim poboljšavamo imuni sistem.

Izgleda da je „aerial“ joga znatno teža od ostalih vrsta. Da li je utisak tačan?

‒ Naprotiv, ovakav sistem vežbanja dostupan je svima. Ne postoje ograničenja koja bi se odnosila na starosnu dob ili fizičku spremnost. Najmlađi član našeg centra ima osam, a najstariji šezdeset dve godine. Za lakoću vežbanja zaslužno je platno, jer ono daje potporu zglobovima, rasterećujući ih težine tela. Zahvaljujući njemu možemo postepeno da poboljšavamo fizičku spremnost po svim aspektima, od postizanja snage, izdržljivosti, jačanja trupa, mobilnosti zglobova, fleksibilnosti tela, koordinacije pokreta, boljeg snalaženja u prostoru, do unapređenja centra za ravnotežu. Na početku upražnjavanja „aerial“ joge fokus je na položajima u platnu koji služe za izgradnju mišića, a onda dolazi i do topljenja masnih naslaga. Mali trikovi, okreti i plesni elementi sastavni su deo početnih časova. Stopalo na svili je osnovni položaj, kao što je to slučaj sa hvatom, špagom, kolutom ili balansom. Svaki od ovih elemenata je nezavistan, ali pomaže da se sklopi ostatak priče. Ubrzo dolazimo do učenja koreografija kreiranjem elegantnih, kreativnih sekvenci sa stilom. Drugačije rečeno, osnovni joga-položaji s vremenom prerastaju u veštinu vladanja sopstvenim telom. U sledećim fazama fokus je na držanju tela i postizanju fleksibilnosti kroz naše omiljene aktivne i pasivne tehnike istezanja u platnu.

Da li je pogrešno reći da je „aerial“ joga ples u platnu?

‒ Citirala bih Davida Garigesa, jednog od mojih omiljenih učitelja aštanga joge: “Joga je ples, ples je joga. Praktikovanje joge je uživanje u veličanstvenoj umetnosti stvaranja oblika telom. Koristite svoje telo za samootkrivanje i iskonsku komunikaciju. Zakoračite u ritmu do iskonskog, hrabro iznutra ugušite svoje strahove, krenite sa ciljem i kreativnom radoznalošću da izlečite ono što vas muči, nađite istančan, estetski položaj da proslavite čudo budnosti sadašnjeg trenutka.“ Za ovaj vid vežbanja opredelila sam se zbog beskonačne kombinacije momenata kreativnosti, umetnosti i akrobatike, koja je, u granicama jednog rekreativca, dostupna i nama koji nismo gimnastičari ili dugogodišnji jogini.

Za koga ova vrsta joge nije dobar izbor?

‒ Za ljude sa lokalnim i sistemskim bolestima, reumatoidnim artritisom, vaskularnim promenama i za trudnice.

Novak Đoković kaže da je to za njega “najbolje istezanje ikada”. Kako utiče na kičmu, pršljenove, mišiće?

‒ Viseće platno obavijeno oko kukova pruža otpor gravitaciji, omogućavajući rasterećenje čitavog kičmenog stuba i spinalnu dekompresiju, a to ne možemo naći ni u jednoj drugoj sportskoj aktivnosti niti joga-praksi. Terapeutsko oslobađanje kompresije kičme povećava intervertabilni (međupršljenski) prostor za 1,5 do 2 centimetra, što dovodi do deblokade intervertebralnih zglobova i do istezanja ligamenata, uz oslobađanje mišićne tenzije i fibroelastičnih tkiva. Spinalnom dekompresijom dobija se više prostora za nerve unutar kičmene moždine, dok se pokretima tela iz obrnutog položaja podstiče cirkulacija koja doprinosi ishranjenosti ugroženih tkiva i hidrataciji diskova, što može znatno da olakša bol duž čitavog kičmenog stuba u slučaju degenerativnih oboljenja, diskus hernije, osteoporoze i drugih deformiteta.

Šta “lebdeća” joga donosi našoj psihi?

‒ Pomaže u kontroli depresije. Da bi se omogućila aktivacija energije i njen optimalan protok, potrebno je fizičkim vežbama prvo opustiti i detoksikovati telo. „Aerial“ joga odličan je način da naučite telo da pronađe fizičku, mentalnu i emotivnu ravnotežu. Postepenim prepuštanjem i “poverenjem u platno” razvićete osećaj rasterećenosti i samopouzdanja. Oslobodićete svoju kreativnost u osmišljavanju omiljene joga-sekvence, preplićući fantaziju sa praksom, u sigurnoj i razigranoj atmosferi.

Koliko je časova nedeljno potrebno da bi se osetile njene blagodeti?

‒ Ukoliko se praktikuje kao dopuna drugim fizičkim aktivnostima, dovoljno je i jednom nedeljno. Ako vodite aktivan života ili radite posao koji ne zahteva isključivo sedenje, vežbajte dva puta tokom nedelje, ali ako radno vreme provodite sedeći, poželjno je trenirati bar tri puta nedeljno, uz obavezno pešačenje tokom dana kad god ste u prilici. Pravilo je isto kao i za svaki drugi oblik sporta ili joga-prakse. Budući da moj posao podrazumeva po deset sati sedenja dnevno, nestrpljivo čekam kraj radnog vremena da se okrenem naopačke i tako obradujem svoja leđa i kukove. Da se ja pitam, svako bi kod kuće imao po jedno platno u kome bi započeo i završio dan, pa makar to trajalo samo pet minuta. Luka Šarac