Činjenica da Kejt Midlton nije izgubila kosu posle hemioterapije ukazuje na to da ima OVAJ rak, smatraju stručnjaci

Zdravlje Kejt Midlton u fokusu medicinskih stručnjaka

Svet je jedva dočekao da ponovo vidi Kejt Midlton posle tužne i šokantne vesti da ima rak.

Uprkos zdravstvenom stanju, princeza od Velsa ispunila nam je želju - nakratko se pojavila na zvaničnoj proslavi rođendana kralja Čarlsa, a onda se opet izgubila sa radara.

Photo by Chris Jackson/Getty Images

Mnogi su, presrećni što se konačno ukazala, zaključili da se nije mnogo promenila usled lečenja. I dalje ima svoju kosu, obrve, osmeh... Jedino je delovala umorno, no, to se i očekuje posle iscrpljujućih tretmana.

Medinski stručnjaci objašnjavaju da ne izazivaju sve hemioterapije gubitak kose.

Sve zavisi od jačine i količine lekova, mada je činjenica da borba protiv kancera uglavnom ostavlja neželjene efekte. Neki pacijenti s njima se teže suočavaju, neki ih lakše podnose.

Photo by Ian Vogler - WPA Pool/Getty Images

- Samo određene vrste hemioterapija dovode do gubitka kose, jer deluju na ćelije koje se brzo množe - objasnila je Kerolajn Džeragti, medicinska sestra iz centra "Cancer Research UK", a prenosi Mirror.

- Vrlo često dolazi i do proređivanja kose. No, to je sve privremeno. Kada se tretman završi, telo počinje da se oporavlja. Moguće je da lekovi koje je princeza dobijala nisu bili dovoljno jaki da bi izazvali gubitak dlake.

Tu su i druge nuspojave: mučnina, iscrpljenost, veća sklonost infekcijama i virusima, modrice, anemija, promene na koži… Svaki organizam reaguje na drugačiji način.





Profimedia

Ovih dana ispod tekstova posvećenih zdravstvenom stanju lepe princeze mogu se pročitati i komentari da terapije koje se koriste u borbi protiv raka debelog creva izazivaju najmanje posledica, među kojima je i gubitak kose.

Da je u pitanju upravo ta vrsta kancera još ranije je sugerisao i doktor Mark Sigel, profesor medicine na “NYU Langone Medical Center”. Profimedia

Posle saopštenja koje je Kejt dana 22. marta, kada je otkrila svetu da ima rak, Sigel je razgovarao sa više kolega o njenoj dijagnozi i na osnovu dostupnih informacija izveo neke zaključke.

- Prema mišljenju vrhunskih onkologa sa kojima sam pričao, ona verovatno ima ili rani rak debelog creva, koji je uklonjen, ili rani rak jajnika, ili grlića materice, koji je slučajno pronađen. Chris Jackson/Getty Images

- Ako je istina da ima Kronovu bolest, hronično inflamatorno oboljenje koje utiče na sluznicu digestivnog trakta, ona u velikoj meri povećava rizik od raka debelog creva ili creva.

Doktor smatra i da su prognoze dobre, jer već sama činjenica da je Kejt na preventivnoj terapiji uliva nadu u potpuno ozdravljenje.