Jedni kažu da je nepokretna, drugi da ćemo je videti već za koji dan: Evo gde bi Kejt Midlton uskoro trebalo da se pojavi

Povratak Kejt Midlton posle šest meseci

Poslednji put Kejt Midlton se u javnosti pojavila krajem prošle godine, na božićnoj službi.

Skoro šest meseci nismo je viđali na zvaničnim događajima, ali otkako je u martu otkrila da se bori sa kancerom, kristalno je jasno zbog čega je nigde nema.

Chris Jackson/Getty Images

Iako je to bilo zvanično saopštenje, teorije zavere i najstrašnije glasine nisu posustale. U kakvom je stanju, da li lečenje daje rezultate, da li je zaista bolje kao što kaže njen suprug... Konkretne informacije ne postoje.

Prema izvorima bliskim dvoru, u njenom rasporedu nisu ubeležene nikakve aktivnosti do kraja 2024, a nedavno je uputila izvinjenje Irskoj gardi što, kao njihov pukovnik, nije mogla da prisustvuje pripremama za ceremoniju „Trooping the Colour“. Photo by Eddie Mulholland - WPA Pool/Getty Images

Ipak, u tom pismu stoji kratka rečenica koju su neki protumačili kao znak da će se vratiti brže nego što se pretpostavlja.

„Nadam se da ću uskoro ponovo moći da vas predstavljam“, napisala je princeza od Velsa i naciji ulila malo optimizma.

Od tog trenutka u Britaniji su sve glasnija šuškanja kako bi mogla da iznenadi svet i da se pojavi na jednom specijalnom događaju koji se mesecima brižljivo sprema, a to je rođendan njenog svekra, kralja Čarlsa, navodi "Independent". Chris Jackson/Getty Images

Iako je rođen u novembru, Čarls, kao svi britanski monarsi pre njega, ima dva rođendana – pravi i službeni, treće nedelje juna. „Trooping the Colour“ je ceremonija koja otvara slavlje, a zakazana je za 15. jun.





Bez obzira na činjenicu da zvanične potvrde nema, i mediji i dobar deo javnosti smatraju da je to datum kada ćemo ponovo videti Kejt Midlton. Chris Jackson/Getty Images

Ako ne na samom događaju, mogla bi da se pojavi makar na balkonu sa ostatkom kraljevske porodice i time pruži javnu podršku kralju koji se, kao i ona, bori protiv raka.

I ove navode treba uzeti s rezervom, kaže izvor blizak dvoru za „Daily Mail“. Princezu ćemo videti na terasi palate „samo ako joj to zdravlje dozvoli i ako se bude dovoljno dobro osećala“.