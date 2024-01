Ćerke princeze Ljubice i princa Mihaila posle srednje škole odlaze iz Srbije: To su naše ambicije

Princeza Ljubica Karađorđević, supruga princa Mihaila, pre dve godine na svet je donela devojčicu koja je dobila ime Isidora. Tog maja mala princeza Natalija dobila je društvo za igru. Sada je princeza Ljubica u razgovoru za "Blic" pričala o životu kraljevske porodice i dvema ćerkama. Boško Karanović

Princeza Ljubica navela je za Blic da je skoro razgovarala sa decom iz dijaspore, koja su je pitala gde joj je kruna i da li nosi balske haljine u svakodnevnom životu.

- Deca imaju viziju kako princeza treba da izgleda i kada me sretnu u svakodnevnom izdanju, to poljulja njihovu sliku o princezi. Pokušavam da im prenesem poruku da je mnogo važnije šta čine, nego šta će obući - istakla je Ljubica.

Na pitanje da li su ćerke nasledile tatin karakter, Ljubica je odgovorila:

- Natalija definitivno, pogotovo tu vrcavost, Isidora je tvrdoglava, videćemo kada još malo poraste, po temperamentu su potpuno drugačije. Nestašluci su svakodnevni, tata je tu imao svog upliva.





Ljubica je otkrila kakvu budućnosti ona planiraju za ćerke.

- Naša namera je da srednju školu završavaju u Srbiji, a studije, da li cele ili deo, zavisno od njihovih ambicija, volela bih da u jednom momentu provedu u inostranstvu. Da bi stekle neku širinu i upoznale različite kulture i upoznale se sa drugim sistemima rada. To je važno za mlade ljude, da upoznaju svet, a da nam se onda vrate i prenesu znanje i iskustvo. To su mamine i tatine ambicije, sada šta će one odlučiti, videćemo - iskrena je princeza.