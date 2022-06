Megan Markl prvi put u Londonu posle napuštanja monarhije, kraljica konačno upoznala praunuku (foto)

Hari i Megan ponovo u Velikoj Britaniji

Cela dinastija Vindzor okupila se juče u Bakingemskoj palati povodom velikog slavlja u čast kraljice Elizabete. Neki su početak obeležavanja Platinastog jubileja pratili sa svečanog balkona, a neki u odajama zdanja jer se više ne vode kao “viši članovi porodice”. Osim Elizabetinog mlađeg sina Endrjua, to pravo izgubili su i princ Hari i Megan Markl.

Getty Images

Vojvoda i vojvotkinja od Saseksa juče su ipak stigli u London. I to sa decom. Mala Lilibet prvi put boravi u Britaniji, a ne sumnjamo da je prabaka jedva dočekala da upozna devojčicu koja je dobila ime po njenom nadimku. Zvanični susret će se, tvrdi izvor, dogoditi sutra, kada Lilibet bude slavila prvi rođendan u zamku Vindzor, Elizabetinoj aktuelnoj rezidenciji i njenom omiljenom mestu na kugli zemaljskoj.

Alexi Lubomirski

Pošto Hari i Megan nisu mogli da izađu na balkon i pridruže se Vilijamu, Kejt i ostalima, vojnu paradu posmatrali su tako što su “provirivali” sa prozora. Tako smo videli i deo autfita koji je Megan odabrala, a posebno se isticao beli šešir sa širokim obodom i velikom teget mašnom u mornarskom stilu. Istu nijansu plave primetili smo i na haljini. Vojvotkinja je bila odlično raspoložena dok se zabavljala sa unukama princeze Ane, Savanom Filips i Mijom Tindal.

U prestonicu su Hari i Megan doputovali komercijalnim letom, kao civili, što zapravo i jesu još od januara 2020. Čim su mediji otkrili da su u Londonu, usledila su nagađanja da li je kraljičin veliki jubilej idealna prilika da se zakopaju ratne sekire. Mogao bi da bude.

Getty Images

Posle dužeg vremena došlo je i do modnog okršaja dve vojvotkinje. Njih dve su se juče videle u palati, ali informacije o tome kako je “sudar” protekao, čak ni one nezvanične, za sada ne postoje. No, danas su se srele ponovo u katedrali Sent Pol, na službi povodom nacionalnog Dana zahvalnosti koja je održana u okviru kraljičinog jubileja. Prvo su stigli Hari i Megan, koja je blistala u beloj kreaciji sa velikom kragnom i šeširom. Nešto kasnije pojavila se i Kejt sa Vilijamom. Vojvotkinja od Kembridža imala je božanstvenu haljinu Emilije Viksted u boji sunca i šešir sa ukrasima u obliku ruža. Getty Images