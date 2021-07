Kejt Midlton još nije upoznala Harijevu ćerku: Nisam videla Lilibet ni preko video-poziva

Ovih dana Bakingemska i Kensingtonska palata u znaku su malog princa Džordža koji slavi osmi rođendan. Njegova mama Kejt Midlton priprema tortu, verovatno i nove fotografije, kao što radi svake godine, ali stiže da se bavi uobičajenim kraljevskim aktivnostima. Međutim, još nije stigla da upozna nećaku Lilibet Dajanu. Getty Images

To je, s jedne strane, razumljivo – devojčica je došla na svet početkom juna, pre manje od dva meseca, a sa roditeljima, Harijem i Megan, živi na drugom kraju sveta. Uz sve to, putovanja nisu kao što su nekad bila. No, živimo u digitalnom svetu i postoji nešto što se zove „video-call“, ali, kako je Kejt otkrila prilikom nedavne posete jednoj školi u Kornvolu gde je govorila o značaju ranog obrazovanja, ni to se nije desilo.

‒ Nadam se da ćemo se uskoro upoznati. Zapravo, jedva čekam! Želimo joj sve najlepše – rekla je vojvotkinja uz osmeh. Getty images