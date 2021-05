Verna im je skoro koliko i Vilijamu: Čizme Kejt Midlton kriju posebnu priču

Čizme Kejt MIdlton kriju posebnu priču...

U slučaju Kejt Midlton, naziv stare kaubojske pesme „These boots are made for walking“ mogao bi da se promeni u „This boots are made for keeping“. Naime, vojvotkinja od Kembridža poseduje par čizama kojima je verna već 17 godina. Otprilike koliko i svom suprugu, princu Vilijamu.

Getty images

Reč je o jahaćem kožnom modelu do kolena, koji, kako se čini, može da se nosi i dok vozite traktor. Jer, dan pre proslave desete godišnjice braka, Kejt i Vilijam obišli su jednu farmu u okrugu Daram, na severu zemlje, a ona se pojavila u ležernoj odevnoj kombinaciji potpuno primerenoj ovakvoj poseti. Da ceo stajling bude u ruralnom maniru pobrinuli su se i beli džemper sa etno-šarom, sportska prolećna jakna, farmerke i, naravno, njen osmeh. Kao što smo pomenuli, vozila je traktor, družila se sa četvoronožnim stanovnicima imanja – ovcama i konjima, a u jednom trenutku zaigrala je i golf.

Getty images

Čizme koje nosi od 2004. godine dizajnirala je Penelopa Čilvers, a koštaju 475 funti. Kejt ih je prvi put nosila na smotri „Game Fair“ u Blanhajm palati, nedugo nakon što se pročulo da je u vezi sa budućim kraljem. U njima su je snimili i na festivalu u Gločesteršajru, potom prilikom obilaska budističkog hrama u planinama Butana, na turneji po Kanadi, kada je šišala ovce u Velsu, i tako dalje. Nema sumnje da su ove čizme favorit u njenom cipelarniku. A vreme im, očigledno, ne može ništa. Ili bi trebalo reći da sa vremenom postaju sve bolje?