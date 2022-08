Modni duel: Nina Radulović i Bojana Barović poludele za njom, haljina kojoj nakit samo smeta (foto)

Letnja haljina od prirodnog materijala zlata vredi. Ko bi to bolje znao nego naše poznate dame koje zbog poslovnih obaveza i na plus četrdeset moraju da budu skockane od glave do pete. Najnoviji modni duel trudne Bojane Barović i Nine Radulović u centar pažnje bacio je još jednu sjajnu kreaciju prelepih tonova.

Instagram

Lepršavu dugačku letnju haljinu Bojana je ponela na rođendanskoj proslavi ćerke Leone. Mada je lepa supruga Nikole Rokvića po treći put u blagoslovenom stanju, u ovoj kreaciji je blistala.

Letnja haljina u narandžastim, pink i ljubičastim tonovima idealna je za svaku priliku, što je pokazala i voditeljka Nina Radulović kada se u identičnoj kreaciji italijanskog brenda pojavila na nedavno održanom Međunarodnom festivalu ilustracije u Beogradu.

Instagram

Pripadnice lepšeg pola odmah su krenule sa pitanjima gde je savršena letnja haljina kupljena, a lepa vest je da ne morate da idete ni do Rima ni do Milana, već je dostupna u Beogradu. Instagram