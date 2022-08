U prodaji je novi broj vašeg omiljenog magazina o poznatima!

HELLO! 745 je od petka 26. avgusta na kioscima!

ČARLS RANKVIST, ugledni plastični hirurg, i njegova porodica dočekuju nas u impresivnoj kući na magičnoj Ibici

DŽENIFER LOPEZ I BEN AFLEK po drugi put izgovorili su sudbonosno da, a ljubav je ovog puta — zauvek HELLO!

SNEŽANA DAKIĆ I LAURA MIKIĆ o delikatnom, emotivnom i uvek izazovnom odnosu između majke i ćerke HELLO!

INSIDE STORY

PRINCEZA DAJANA uživala bi sa svojim unucima i bila najbolja baka na svetu HELLO!

ANDREJA PEJIĆ ne prestaje da intrigira javnost, a nedavno je promenila i imidž

IVAN IVAČKOVIĆ o knjizi Panonski admiral i poznanstvu sa Đorđem Balaševićem koji je, kaže, bio ceo jedan pogled na svet

ALEHANDRA I RIČARD GIR listi nekretnina dodali su luksuznu kuću u Konektikatu

STYLE & LIVING

GET THE LOOK Zoe Saldana

LEPOTA Beauty pioniri

MODA Cut it out

KUVANJE Leto u čaši

HOROSKOP

TRAVEL Hvar

HELLO! 745 je od petka 26. avgusta na kioscima!

HELLO!