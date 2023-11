Šta Beli Mesec donosi svakom horoskopskom znaku? Mnogi će proći kroz velike krize, a njima će novac padati sa neba

Beli Mesec od 15. novembra donosi sudbonosne momente

Beli Mesec osvetljava najmračnije kutke naših života. Od 15. novembra Beli Mesec menja znak i prelazi iz Ovna u Bika, gde će nam svima pomoći u pitanjima finansija i samopoštovanja.

Setite se šta se dogodilo pre 7 godina, odnosno 2017! U 2024. godini biće slična situacija.

U periodu od 15. novembra do 14. juna 2024. uticaj Belog Meseca biće jači nego inače, jer će se u decembru 2023. i aprilu 2024. povezati sa Jupiterom, koji se u astrologiji smatra najljubaznijom, najjačom i najplemenitijom. Photo by Marcus Dall Col on Unsplash

Evo šta može da očekuje svaki znak:

Ovan

Beli Mesec će 15. novembra ući u vaš sektor prihoda, što znači da ćete imati problema s platom ili samopoštovanjem. Možete čak da izgubite novac ili prihod, ali na kraju će sve ispasti najbolje – ponudiće vam se nešto bolje.

Što se tiče same vrednosti, očekuje vas pomoć viših sila kako biste konačno promenili odnos prema sebi i dopustili ono što ste pre izbegavali smatrajući da niste dovoljno dobri.





Do 15. juna očekuje vas ozbiljan finansijski gubitak, a potom fenomenalna pobeda – verujte Anđelima.

Bik

Beli Mesec će 15. novembra ući u vaš znak – možda ćete imati problema s ugledom ili imidžom, ali rezultat će biti pojava moćne podrške u obliku žene ili neke druge vrlo visokopozicionirane osobe.

Zaštita viših sila će značiti da će se vaš izgled poboljšati, postaćete još lepši, a Beli Mesec će takođe uticati na vaše odnose, jer će biti u suprotnosti s partnerovom kućom.

Možete upoznati osobu koja će vas duboko voleti i promeniti vaš odnos prema sebi do 15. juna 2024. godine.

Blizanci

15. novembra Beli Mesec će ući u vaš sektor podsvesti i veze s duhovnim "ja" – možda ćete se bukvalno boriti sami sa sobom. Sledi ozbiljno proučavanje vaših strahova i onoga što ste potisnuli i niste želeli da primetite.

Takođe je vrlo verovatno da ćete napraviti neku vrstu dugog putovanja do mesta moći, učeći psihološka ili ezoterijska znanja koja će vas uveliko duhovno unaprediti.

Zapravo, s ovim položajem Belog Meseca često se dešavaju čuda koja vas teraju da verujete u više sile: iznenadno ozdravljenje, poznanstvo za celi život, pojava mentora – žene.

Rak

Beli Mesec će 15. novembra ući u vaš sektor prijatelja i snova – moguće je da postoji neka vrsta neslaganja s voljenom osobom koju biste mogli da smatrate istomišljenikom.

To može biti prijatelj, kolega s posla ili grupa ljudi – možda ćete se jako razočarati u nekoga. Ali na kraju, Svemir će vam poslati apsolutno jedinstvenu osobu koja će postati vaš pokrovitelj – zahvaljujući njemu, čak ćete moći da ostvarite svoju ozbiljnu materijalnu ambiciju.

Do 15. juna pronaći ćete novi krug ljudi oko sebe, što će uveliko povećati vaše samopouzdanje.

Lav

Beli Mesec će 15. novembra ući u vaš sektor karijere, što znači da bi moglo doći do problema u vašoj firmi – može se zatvoriti neki projekat, a posao vam u nekoj fazi može da počne da donosi stres.

Ali na kraju će sve ispasti i bolje nego što ste mislili – očekuje vas novi projekat, ali i ozbiljan zadatak u karijeri.

Bićete šokirani razmerama situacije, a do 15. juna počinjete da radite na sasvim drugom projektu i to s vrlo ozbiljnom platom. Photo by Syed Ahmad on Unsplash

Devica

Beli Mesec će 15. novembra ući u vaš sektor putovanja i obrazovanja – možete sanjati o nekom putovanju koje se ne može realizovati. Ali onda se pojavi osoba ili situacija koja će vam ne samo dati podstrek, već će vam naglo proširiti horizonte.

Bićete šokirani razmerama koje će vaš život poprimiti – vaši prihodi mogu se povećati zahvaljujući učitelju ili osobi koja će postati vaš mentor.

Do 15. juna ne samo da ćete postati bogatiji, već i ispuniti neke ozbiljne finansijske ambicije. Na primer, to može biti kupovina kuće.

Vaga

Beli Mesec 15. novembra ući će u vaš sektor kapitala i - krize u životu. Od 15. novembra činit će vam se da život iskušava vašu snagu, mogli biste da osetite globalni šok od svega što vas je snašlo.

Ali verujte: Beli Mesec će vam pomoći u ovoj situaciji – kroz krizu ćete upoznati osobu koja će vam pomoći da prođete ove testove.

To čak može biti novi intimni partner koji vas neće fokusirati na vaše strahove, već na to koliko ste zapravo jaki.

Osim toga, do 15. juna biće rešeno važno finansijsko pitanje – možda ćete dobiti pozamašnu svotu, nasledstvo ili ćete možda dobiti hipoteku pod najboljim uslovima. Bolje nego što možete da zamislite!

Škorpija

Beli Mesec će ući u vaš sektor odnosa 15. novembra – mogu početi neke poteškoće s vašim partnerom. Biće više svađa, propusta ili će uopšteno vaš partner proći kroz težak period.

Situacija može skoro dovesti do razvoda, ali verujte, Beli Mesec će vas zaštititi od pogrešnih ljudi i ljubavnih veza.

Oni ljudi koji vam mogu naštetiti jednostavno će vas zaobići – tokom teškog perioda vaš će odnos i dalje biti u granicama prihvatljivog.

Do 15. juna možda imate potpuno novu ljubavnu priču koja će potpuno promeniti način na koji vidite sebe!

Strelac

Beli Mesec 15. novembra ući će u vaš sektor posla i zdravlja, što znači da možete imati nekakav problem s telom – na primer s ishranom. Ili će se vaši odnosi s kolegama pogoršati, što će na kraju usmeriti negativnu energiju na vas u timu.

Ali Beli Mesec pomoći će vam ne samo da pronađete dobrog lekara, već će uticati i na poboljšanje vašeg životnog stila – lako ćete se odreći loših navika, postati skoro pa zastupnik zdravog načina života i na kraju ozdraviti.

Takođe, na poslu se može pojaviti kolega koji će vam pomoći – skoro pa kolega iz snova koji će uticati na ceo vaš radni proces.

Jarac

Beli Mesec će 15. novembra ući u vaš ljubavni sektor – bićete testirani ne samo u romantičnim vezama, već i u tome koliko volite sebe!

Beli Mesec ulazi u vaš sektor sreće, što vam često daje prvobitno razočaranje u ono što vam je pre donosilo radost – kao da ceo svet poprima tmurne nijanse. Ali tada ćete imati udvarača koji će biti vrlo drugačiji od onih s kojima obično ulazite u vezu.

Kao rezultat toga, ova će vas osoba podsetiti koliko je važno voleti ono što radite i živeti po sopstvenim pravilima! Beli Mesec takođe može doneti trudnoću, ako je to važno za vas.

U svakom slučaju, do 15. juna područje vašeg ličnog života uveliko će se promeniti. Takođe, vaš hobi ili posao počeće da vam donosi ozbiljne prihode. Shutterstock

Vodolija

Beli Mesec će 15. novembra ući u vaš sektor nekretnina, što može doneti probleme oko stanovanja – kupovine, prodaje ili renoviranja.

Može doći do situacije da se počnete da brinete za zdravlje nekoga iz porodice, a možda je vaša majka ta koja može doživeti neke teške situacije.

Ipak, Beli Mesec doneće zaštitu – pojaviće se osoba i okolnosti koje će pitanje nekretnine rešiti bolje nego što ste mislili. Na primer, odjednom će se naći osoba koja će kupiti vaš stan po ceni o kojoj niste ni sanjali.

Do 15. juna vaša će stambena situacija biti bolja nego što ste mislili – živećete u luksuznim uslovima!

Ribe

15. novembra Beli Mesec će ući u vaš sektor selidbe i dokumenata – problemi mogu nastati s papirima finansijskog tipa. Na primer, biće teško da unovčite nešto ili će biti nekih smetnji, prenosi Atma.hr.

Možda vam se pokvari auto ili ne dobijete vizu pa nećete moći da otputujete na željeno mesto. Ali na kraju će vam Beli Mesec pomoći da prodate svoj automobil i kupite automobil po povoljnijoj ceni, a problemi s dokumentima uglavnom će se rešiti brzo i bez vašeg učešća – kao da će vam pomoći spoljašnje okolnosti u svetu!

Do 15. juna takođe se možete uspešno preseliti na drugo mesto.