Duško slavi 40. rođendan! Srce mu je zaigralo kada je u ponoć video baš NJENU čestitku

Duško Tošić rođendan, i to jubilarni, 40. po redu proslavlja danas!

Nekadašnji fudbaler svet je ugledao na Bogojavljenje, u čemu možda i ima neke simbolike, budući da je u sportu kojim se bavio ostvario izuzetne uspehe. Dušan Milenković / ATA Images

Iako se na Instagramu ne oglašava često, u okviru njegovih storija od sinoć se nižu čestitke, fotografije, poruke i lepe želje koje bivši suprug Jelene Karleuše deli sa svojim pratiocima.

Prva je stigla tačno u ponoć i to od jedne dame koja je Dušku najvažnija u životu. Nika je tati javno čestitala divan dan objavivši nekoliko njihovih zajedničkih fotografija.

"Srećan rođendan, tata" - napisala je mlađa ćerka Jelene i Tošića, a fudbalski menadžer je odmah tu čestitku podelio javno kako bi se pohvalio koliko ga ćerka obožava.

Atina se još uvek nije oglasila na društvenim mrežama, ali verujemo da će to uraditi uskoro jer nam je svima dobro poznato koliko su devojčice vezane za tatu koji im ispunjava sve želje.

Kako se spekuliše po beogradskim kuloarima, nekadašnji fudbaler priprema gala proslavu jubilarnog 40. rođendana koja će se verovatno održati u njegovom novootvorenom restoranu.

Podsećanja radi, prethodna godina za njega je bila veoma turbulentna na privatnom planu. U septembru 2024. godine se i zvanično razveo od JK posle 16 godina braka. Instagram

Pop diva od tada ne želi da komentariše bivšeg supruga, a kada je on samo nedelju dana kasnije uplovio u ugostiteljske vode uputio joj je poziv da bude gošća ekskluzivnog restorana.

No, to se do sada nije dogodilo. Ko zna, možda ga pevačica iznenadi baš večeras pa se pojavi kao specijalna gošća na proslavi njegovog rođendana.