Tačno u ponoć: Duško Tošić slavi 38. rođendan, od NJE je stigla prva čestitka! FOTO

Rođendan Duška Tošića nije mogao da prođe bez njene čestitke

Duško Tošić danas slavi rođendan, a kao i prethodnih godina, svi čekaju hoće li mu supruga Jelena Karleuša uputiti čestitku. Poznato je da su odnosi između slavnog bračnog para već dugo narušeni, priča o razvodu ponovo je aktuelna, ali njih dvoje i dalje žive pod istim krovom.

- Nismo se razveli. Još živimo u istoj kući. Odnosi su specifični. Kako da se izrazim, a da me opet ne pozove njegov advokat. Tužno je to što uopšte pominjem njegovog advokata i što uopšte pričam na ovu temu, ali reći ću jednu veliku istinu i tu ću staviti tačku: Duškov život nema smisla bez mene. On ne postoji bez mene – istakla je oko praznika muzička zvezda, što je naljutilo njenog supruga, pa joj se javno obratio preko svog advokatskog tima.

Instagram

Bilo kako bilo, Jelenine čestitke još nema, ali jedna druga dama ne zaboravlja 19. januar. Dan kada je nekadašnji fudbaler, danas jednako uspešan sportski menadžer ugledao svet.

ATA Images

U pitanju je Duškova rođena sestra Katarina Tošić Prodanov. Ona je još sinoć na svom Instagramu objavila zajedničku fotografiju i po ko zna koji put podsetila na njihovu bliskost.

Instagram

Katarina sa suprugom i ćerkom živi u Zrenjaninu i zajedno sa bratom brine o majci Nikoleti, a mediji često pišu da je ona jedna od retkih osoba u koju Duško Tošić ima puno poverenje.