To je moj partner, onaj koji... Karleuša progovorila o novoj ljubavi, a onda Dušku zamerila ovo, javnost treba da zna

Nova ljubav Jelene Karleuše i dalje enigma

Jelena Karleuša nedavno je izašla pred medije i javno progovorila o svojoj novoj ljubavi, ne želeći da otkrije ime i prezime izabranika. Instagram

Između ostalog, rekla je da bi po treći put stala na ludi kamen, isključivo zbog toga što bi treći put bila žurka za pamćenje, a venčanica nikad viđena na ovim prostorima.

Dok diva tajnu čuva, po gradskim kuloarima šuška se da je srce JK osvojio mladi košarkaš.

Ipak, Jelena je sada otkrila kako stoje stvari po pitanju ljubavi.

- Iskreno, nemam ništa što mogu otvoreno i zvanično da ti kažem. Kad vidite čoveka pored mene, to će onda biti to.

Potrebna je hrabrost stajati pored mene. Ja sam to zamerala i mom, još uvek, mužu. Žena kao ja mora da ima čoveka koji zna i da stane pored mene i ispred mene da me zaštiti.

Ja to nikad nisam imala, tako da kad vidite nekog pored mene i ispred mene, a da to nije moj prijatelj i producent, nekog ko će imati dovoljno snage i hrabrosti da voli ženu kao što sam ja i da nema problem šta će mediji napisati, taj će imati petlju da stane pored mene i ja ću imati pravo da kažem da je to moj partner.

Posle ovog opisa, da li je realno da takav muškarac postoji?





Posle ovog opisa, da li je realno da takav muškarac postoji?

- Ljudi se plaše da stanu pored mene.

Mediji svašta pišu o meni na dnevnom nivou, i na primer, jedan partner u to veruje. I sad, ja njemu moram, a ja sam žena koja ima 46 godina, stvarno nemam snage da ja njemu objašnjavam da je sve to šoubiznis i da to sve mora tako.

Ja nemam snage za to.

Veruj u sve što je napisano i prihvati me takvu kakvu jesam, sa svim tim prtljagom. Ja sam teška žena. Ko to bude mogao da spoji u jedno i da me prihvati takvu kakva jesam, njega ću promovisati pred vama. Neka se javi neki hrabri.

Svi bi da vole, ali iz nekakve senke, a ja nisam žena iz senke. Mene kad voliš, valjda se to pokazuje javno.

Kako bi trebao neki muškarac da ti priđe, a da bi tebi privukao pažnju?

- Isto kao i svakoj ženi. Najnormalnije. Za početak da mi priđe. Ljudi misle da sam ja komplikovana žena, a ja želim isto što i svaka druga žena. Čak i manje - rekla je Jelena za Kurir.