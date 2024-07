Miša Grof izneo nove optužbe na račun Nikoline Pišek: Tražila je ekshumaciju Vidojevog tela, želi da ga sahrani u Zagrebu

Nikolina Pišek i Miša Grof u novom sukobu

Nikolina Pišek i njen svekar nikako da zakopaju ratne sekire.

Viktor Ristović, poznatiji kao Miša Grof, tvrdi da voditeljka traži ekshumaciju tela pokojnog supruga, istoričara umetnosti Vidoja Ristovića, koji je iznenada preminuo u 44. godini.

ATA Images

- Toj ženi su određene supstance pojele mozak. Sad kad vam budem ispričao što je njoj palo na pamet, bićete šokirani, kao što sam i ja. Tražila je ekshumaciju tela mog sina. Službeno je podnela dokumentaciju za to. Sada ima na umu da ga sahrani u Zagrebu - tvrdi Miša, a prenosi Kurir.

- Lično me je zvala i saopštila mi. Pitao sam je zbog čega to radi. To je ludost. Sigurno ona planira da umre, pa da je ja sahranim na njegovom mestu. Zamislite, kada me je nazvala, kaže: “Ja sam računala da ste vi umrli”. Na to sam joj rekao da ne mogu pre nje, jer ja ne konzumiram to što ona uzima.

Prema njegovim rečima, Nikolina ima nameru da Vidoje počiva u grobnici pored njenog oca.

Antonio Ahel/ATAImages

- Moj sin je sahranio njenog oca i napravio mu grobno mesto. Kada je umro, on je prvim avionom odleteo u Zagreb, boravio tamo nekoliko dana da bi se sve završilo kako treba i vratio se.

Kada je Kurir pozvao Nikolinu da prokomentariše Ristovićeve navode, rekla je samo: “Uopšte o tome ne želim da pričam”. Posle toga je poslala poruku u kojoj je pisalo sledeće: Antonio Ahel/ATA Images

- Ja bih samo da on i Vidojeva bivša nezakonita supruga Lana Janković zaborave i na mene, kao što su zaboravili na postojanje Une, Vidojeve ćerke, i konačno nas puste da na miru živimo svoj život bez sudova, parnica, nerealnih potraživanja, lažnih svedoka i pretnji.





- I da konačno u Srbiji počnu da rade svoj posao i da bi bilo vreme da se dve i po godine nakon smrti mog supruga konačno dogodi ostavinski postupak - poručila je voditeljka.