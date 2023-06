Nikolini Pišek svekar zapretio tajnim dnevnikom: Objaviću imena muškaraca sa kojima je varala mog sina!

Svekar Nikoline Pišek zapretio tajnim dnevnikom

Nikolina Pišek ponovo je uzburkala javnost kada je u podkastu „Skip or Beep“ potvrdila da je njen pokojni suprug Vidoje Ristović u trenutku smrti bio sa drugom ženom. Petar Đorđević

‒ Bila je prisutna jedna ženska osoba u privatnom stanu, ja više ne znam ni kako se ona zove, toliko mi je to važno, koja je priznala da je bila u nekakvoj vezi s njim, a moj svekar je to formulisao kao „masaža“... Sve je vrlo čudno, uglavnom, zdravstveni nalaz je potvrdio da je umro od zastoja srca ‒ rekla je Nikolina i dodala kako je ona suprugu bila verna, te da je verovala da je i on njoj, ali to očito nije bilo tako.

‒ Bilo je trenutaka kad me je ta spoznaja jako ljutila, ali onda sam shvatila da je to nebitno i da gubim energiju, a imam puno važnije probleme u životu i stvari koje moram da rešavam i na koje moram da se fokusiram... decu o kojoj moram da brinem – dodala je Nikolina. Bravo!

Reči hrvatske voditeljke, očekivano, isprovocirale su njenog svekra Viktora Ristovića, koji joj je odgovorio preko medija.

‒ Nije istina. Ona je luda žena. Nikada to nisam pričao. Imam dnevnik sa imenima muškaraca sa kojima je bila dok je bila u braku sa Vidojem i sve ću to objaviti – rekao je Miša Grof za Blic.

Boško Karanović Podsetimo, punih godinu dana Nikolina Pišek i Viktor Ristović javno ratuju, kako se navodi, zbog podele imovine. – Ne lajem, ja ćutim, a ona laje. Ona je davala komentare u moje ime. Bila je na sahrani i više je nikada nisam ni video, a ni čuo. Imovina o kojoj se pisalo je imovina mojih roditelja, najbolje da joj to dam – zaključio je Ristović.