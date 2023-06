Nikolina Pišek više ne želi da ćuti: Sve je istina, Vidoje je u trenutku smrti bio s drugom ženom

Nikolina Pišek gostovala je u podkastu “Skip Or Beep” i tom prilikom potvrdila nagađanja o okolnostima smrti pokojnog supruga Vidoja Ristovića koja ni godinu dana nakon nesrećnog događaja ne prestaje da intrigira javnost.

U trenutku Ristovićeve smrti, kao što je poznato, Nikolina je sa ćerkom Unom Sofijom bila u Zagrebu, a on je narednog dana trebalo da im se pridruži. To se, nažalost, nikad nije dogodilo. Mirko Tabašević

- Nazvala me njegova majka, to je bilo u neke sitne noćne sate, ja igrom slučaja nisam spavala, ne znam zašto... Rekla je da je Vido umro, nisam mogla da poverujem: “Je li vama dobro? Šta se događa, Marija?” Naprosto to neko vreme nisam mogla da procesuiram - rekla je Nikolina Pišek koja danas nije u kontaktu sa Vidojevom porodicom.

Nikolina je otkrila i da su glasine o tome da je njen suprug preminuo na masaži, dok je bio s drugom, istinite, te da je kobnog dana bio sa ženskom osobom u privatnom stanu.

- Bila je prisutna jedna ženska osoba u privatnom stanu, ja više ne znam ni kako se ona zove, toliko mi je to važno, koja je priznala da je bila u nekakvoj vezi s njim, a moj svekar je to formulisao kao “masaža”... Sve je jako čudno, uglavnom, zdravstveni nalaz je potvrdio da je umro od zastoja srca - rekla je Nikolina i dodala kako je ona svom suprugu bila verna, te da je verovala kako je i on njoj, ali to očito nije bilo tako. Pročitajte: Na sahrani su se grlile, sad ratuju zbog nasledstva - Ovu ženu je Vidoje voleo pre Nikoline FOTO

- Bilo je trenutaka kad me je ta spoznaja jako ljutila, ali onda sam shvatila da je to nebitno i da gubim energiju, a imam puno važnije probleme u životu i stvari koje moram da rešavam na koje moram da se fokusiram... decu o kojoj moram da brinem.

Mirko Tabašević Što se ostavinske rasprave tiče, u kojoj je ne štede ni javnost, ni mediji, a najmanje bivši svekar, čijih se prijetnji ne boji, Nikolina je izjavila kako smatra da je zakon na njenoj strani, te da je sigurna kako će iz te bitke izaći kao Pirov pobednik.

- Naprosto, vreme je da se tim nekakvim lokalnim umišljenim šerifima, koji sebi daju kojekakve nadimke i titule raznih velikodostojnika, stane na kraj. Stvari treba staviti na svoje mesto, zakon postoji s određenim razlogom i ne bi se trebali bojati upotrebljavati ga. Pretnje sam prijavila policiji, jer sam imala otvorene napade s njegove strane, ali ne, ja se ne bojim, ne znam zašto, možda sam naprosto preluda, ali mislim da ljudi koji previše laju ne grizu... - izjavila je Pišek. Boško Karanović