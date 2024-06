Više ne žive zajedno? Dženifer Lopez i Ben Aflek prodaju kuću na Beverli Hilsu za 60 miliona dolara

Dženifer Lopez i Ben Aflek prodaju kuću

Da li je ovo poslednji korak pred razvod o kojem se već mesecima šuška? Dženifer Lopez i Ben Aflek odlučili su da prodaju luksuznu kuću na Beverli Hilsu, za koju traže 60 miliona dolara. Monica Schipper/Getty Images

U impozantnom zdanju u elitnom kvartu proveli su zajedno jedva godinu dana. Imanje su kupili prošlog juna, posle duge potrage, ali izgleda da im je već dosadilo. Ili je nešto drugo u pitanju?

Recimo, ono za šta izvori bliski duetu "Benifer" tvrde da je već gotova stvar, a to je - rastanak.

Magazin People preneo je informaciju koju je dobio od jednog agenta za nekretnine samo dva dana nakon što je Dženifer viđena sama u Los Anđelesu. To je dolilo ulje na vatru, to jest na priče da je brak sa Aflekom na klimavim nogama, ako ne i gotova stvar. Profimedia

Takođe, zanosna pevačica i glumica otkazala je turneju „This is Me... Live“, jer, kako se navodi, želi više vremena da provede sa porodicom, decom i prijateljima. No, da li je samo to u pitanju?

Posed u Los Anđelesu je nešto najbliže savršenstvu, što potvrđuje i cena od koje boli glava. Kuća ima 12 soba, 24 kupatila, garažu za 12 automobila, bazen, tu su i sportski tereni, prostrano dvorište od pet hektara, da pomenemo tek deo sadržaja. Profimedia

Iako se mesto, koje se prostire na više od 4.200 kvadratnih metara, činilo idealnim za njihovu veliku porodicu sa ukupno petoro dece, Džej Lo i Ben proletos su oglasili prodaju.

Iako se njih dvoje ne oglašavaju povodom priča o razvodu, on je, po svemu sudeći, na pomolu. Dženifer je nedavno došla sama na premijeru svog novog filma, a sada se, eto, oslobađaju i zajedničke kuće.





