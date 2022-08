Snežana Dakić za HELLO!: Laura je sa mnom prolazila kroz razne životne faze, nikad je nisam lagala

Snežana Dakić za HELLO! otkriva kako je sa ćerkom prebrodila najteže trenutke u životu

Kada se ovaj broj magazina HELLO! pojavi na kioscima, Snežana Dakić biće na Maldivima. U taj kraj sveta odvele su je poslovne obaveze, ali će svakako naći slobodnog vremena za uživanje.

Njena ćerka Laura, koja u septembru kreće u drugi razred gimnazije, ove godine letovala je sa svojim društvom, što bi se moglo smatrati važnim korakom na putu njenog osamostaljivanja. Snežana ne krije da u Lauru ima puno poverenje, ali iskreno priznaje da joj je žao što prethodnih meseci nije imala duži odmor, kako bi zajedno negde otišle.

Nekoliko dana ćete biti razdvojene. Jeste li joj dali “uputstva” šta da radi dok niste kod kuće?

‒ Ostao joj je zadatak da sredi svoju garderobu, da razdvoji ono što planira da nosi od odeće koja joj više nije potrebna, kao i da rastereti radni sto od starih svesaka i knjiga. U Beogradu će sa njom biti moja mama, a tu je i tata, tako da ona i naš pas Pupi neće biti same.

Ove godine prvi put je samostalno letovala. Jeste li je pustili mirne glave?

‒ Jesam, zato što znam da je odgovorna i zrela devojčica, a takvo je i društvo sa kojim je putovala. Njene sestre su tri godine starije, tako da je sve proteklo u najboljem mogućem redu. Inače, Laura je kao mlađa putovala u inostranstvo preko škole i sa plesnim klubom. Tada sam se baš brinula, ali sam “stisla petlju” i pustila je. Sada je lakše kad je porasla. Nebojša Babić

U kojoj meri ste bili iskreni i otvoreni prema njoj kad nastupe teški dani? Bilo ih je, nažalost, recimo kada ste se razveli od njenog oca.

‒ U vreme razvoda ona je imala osam godina i ja sam bila prilično uplašena kako će to prihvatiti. I sama sam bila istraumirana prethodnim zdravstvenim rizikom, posle čega sam dobila stent u glavu. Ipak, možda mi je najteže padao medijski pritisak. Prolazila je sa mnom kroz razne životne faze, nikad je nisam lagala. Delile smo sve, i razočaranje, i suze, i smeh. Dešavalo se da me neko izda, a ja joj to otvoreno kažem i objasnim zašto se više ne družim sa tom osobom.

Kad govorimo o lošim periodima, desilo se da ostanete bez stalnog posla. Kako ste se postavili u toj situaciji?

‒ Nema negodovanja, samo gledanje napred, u budućnost. Primer joj dajem i tako što vidi da stalno nešto učim, čitam, usavršavam se. Kad stigne honorar, ja joj kažem: “Evo, ovo sam nam zaradila.” Stvarno je skromna i razumna. Ne voli da se rasipa, zna da ceni novac. Jasno joj je koliko se borim za naš životni standard kako bismo mogle i da putujemo, i da se lepo oblačimo, i da plaćamo velike životne troškove.

