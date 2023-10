Snežana Dakić pati zbog odnosa s ćerkom: Volela bih da je drugačije, ali...

Imajući u vidu da je iza nje, kako kaže, naporna, ali plodotvorna televizijska sezona, tokom koje je u emisiji “Male stvari” na Hype televiziji ugostila blizu 150 sagovornika i obradila brojne zanimljive teme, Snežana Dakić je ovo leto iskoristila za zasluženi predah. Luka Šarac

‒ Na početku leta bio mi je potreban klasičan all inclusive odmor, na relaciji hotelska soba ‒ plaža ‒ restoran, pa sam sa Laurom otputovala u Bodrum. Ona je išla i u Herceg Novi sa društvom iz škole, a ja sam za to vreme bila u Luštica bay-u, i baš mi je bilo lepo. To je mirna destinacija, odmorila sam se, čitala i družila se sa dragim ljudima. Uopšte nisam imala osećaj da sam na Crnogorskom primorju jer nema klubova i kafića, samim tim ni gužve. Posetila sam i ostrvo-tvrđavu Mamula, koje je pretvoreno u luksuzni hotel.

Poznata voditeljka, koju smo gledali i u seriji “Od jutra do sutra”, stigla je da sa drugaricama ode na Banjaluka fest, a leto je okončala posetom Velikoj ulcinjskoj plaži i Adi Bojani.

‒ Srećna sam što mi se ispunila želja da ovog leta odem na Adu Bojanu. Drugim rečima: pazi šta želiš, možda ti se i ostvari. Nebojša Babić

Na pitanje ima li ćerka običaj da se, kada nisu zajedno, redovno javlja ili mora da je podseća Snežana odgovara:

‒ Nije veliki ljubitelj javljanja, ali smo u kontaktu i uvek znam gde je, s kim i šta radi. Osim toga, nas dve imamo aplikaciju pomoću koje vidimo gde je koja, pa se desi da se i ona zabrine kad shvati da sam na nekom neočekivanom mestu.

‒ Ja bih volela da među nama ima više bliskosti, ali Laura je tip sklon autonomiji ‒ iskreno će Snežana. ‒ Nije mnogo vezana za mene i baš je samostalna. Zna šta hoće, brzo donosi odluke i ima stav. Voli da vreme provodi sama, ali i sa društvom. Znam da je to normalno, pa ipak, često sam se zbog toga osećala usamljeno poslednjih godina. Kao svi tinejdžeri kaže da je gušim željom da je grlim i ljubim. Svesna sam da će za koju godinu krenuti svojim putem i grabim svaki trenutak da budem sa njom. Petar Đorđević

Sa željom da više vremena provode u prirodi Snežana i njena ćerka upisale su golf akademiju i posvetile se zajedničkom hobiju. Ipak, Lauri je škola na prvom mestu.

‒ Krenula je u treći razred Treće beogradske gimnazije. Odličan je učenik i vrlo društveno osvešćena. Ne pokazuje želju za televizijom, niti za novinarstvom. Planira da studira Pravni ili Fakultet organizacionih nauka. Odlično govori engleski i nemački, a volela bi da se bavi manekenstvom dok se još školuje ‒ otkriva nam ponosna majka.





Petar Đorđević

Da li je lepa tinejdžerka raspoložena da kod kuće priča o simpatijama i prvim ljubavima?

‒ Ponekad komentarišemo postupke i situacije vezane za njeno društvo, za neke mladalačke dileme. Ali, za to ona mora da pokaže inicijativu. Neće baš često da se otvori. Uglavnom se bori sama. Argumentima! Ja se trudim da joj se nametnem kad smo kod kuće, ali to mi ne ide baš od ruke jer ona ili nešto čita, ili sluša audio-knjige, ili telefonira, ili nešto gleda. Često joj pošaljem neku zanimljivu objavu sa društvenih mreža ili portala, koja se tiče njene situacije. Sreća je što joj je društvo iz škole podsticajno. To su pametna i odgovorna deca, odlični đaci kojima je bitno postignuće. Nebojša Babić

‒ Dosta diskutuju i polemišu. Ambiciozni su, aktivni i veruju da mogu da postignu nešto u budućnosti. Takođe, veruju u pravdu, nerviraju ih javašluk i gluposti, žele da žive u zdravom društvu. Izlaze na pristojna mesta, ne idu po splavovima i noćnim klubovima. Na tome sam zahvalna i blagoslovena. Apelujem da ljudi upišu decu u dobre škole, jer je veća verovatnoća da će tu biti bolji i uticaj sredine, odnosno vršnjaka, koji je u tinejdžerskim godinama veći nego uticaj porodice.

Na kraju razgovora, pitali smo Snežanu da li joj je ovo leto donelo neku novu ljubav.

‒ Meni je leto donelo brojne lepe utiske, pa čak i one ljubavne ‒ ostala je misteriozna.