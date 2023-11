Poznati se opraštaju od Žarka Lauševića: Imao si tešku sudbinu, rajski mir tvojoj napaćenoj duši...

Smrt Žarka Lauševića potresla poznate ličnosti

Prerani odlazak Žarka Lauševića danas je rastužio region. Od slavnog glumca dirljivim rečima se opraštaju poštovaoci njegovog rada, znani i neznani, ali i brojne kolege. Uspomene naviru zajedno sa fotografijama... A bilo je toliko zajedničkih scena, nezaboravnih druženja, slučajnih susreta. Vesna Lalić „“Dobri moj Žare, najlepši i najbolji... Našao si svoj mir. Putuj s anđelima. Volim te!“, napisala mu je Danica Maksimović.

Ni Momčilo Bajagić Bajaga ne može da sakrije bol:

„Bili smo prijatelji. Glumio je u spotu za našu pesmu 'Montenegro', a i radio sam muziku za predstavu 'Život Jovanov' u kojoj je on igrao. Bio je jedan od najboljih glumaca na ovim prostorima. Divna osoba, imao je tešku sudbinu. Prerano je otišao.“

Oglasio se i Radoš Bajić, koji je sve vreme bio u kontaktu sa Žarkom i u čijem je filmu „Heroji Halijarda“ odigrao jednu od poslednjih uloga. „

“Crni dan je osvanuo za našu kulturu, kinematografiju i filmsku umetnost. Tamo odakle se niko nikada nije vratio otišao je jedinstveni, veliki, neponovljivi i najveći - Žarko Laušević. Bila mi je čast da sarađujem sa njim i da mu budem prijatelj.“

„Poslednji aplauz upućen njemu na premijeri, pre nešto više od mesec dana - trajao bi večno da ga on sam nije prekinuo. Sve je to veliki Lauš zaslužio. Moju veliku žalost i osećanje nenadoknadivog gubitka dele svi u našoj produkciji, uz izraze dubokog saučešća koje upućujemo njegovoj porodici.“ ATA Images

Ivan Ivanović prisetio se susreta sa velikim glumcem:





„Na današnji dan, pre tačno pet godina. Veseli, zdravi i blago cvrcnuti. Divna Rada, nasmejan Žare i ja. Eto, prođe, dobri moj...“

„Zbogom, dobri čoveče, raskošni umetniče. Neka Bog da rajski mir tvojoj napaćenoj duši“, oprostila se od njega Ljiljana Blagojević, uz zajedničku fotografiju sa snimanja, iz dana sreće.

Tugu ne može da sakrije ni Dragan Bjelogrlić:

„Zbogom, prijatelju. Zbogom, najveći...“

I Milan Marić na Instagramu je ostavio poruku punu emocija, iako je u ovom trenutku teško naći prave reči.

„Žare, ne znam kako se ovo radi, nikada nisam pisao ovako nešto. A je*i ga, i teško mi je. Da li bi prvo trebalo da ti zahvalim? Da napišem: 'Hvala ti što si bio takav glumac?' Moram prvo da napišem glumac jer sam te zapravo tako upoznao. Kroz uloge. Upoznao kroz uloge?! Kako to naivno zvuči, ali znaš na šta mislim. Možda bi ipak trebalo da napišem: 'Hvala ti što si bio takav kolega.' To zvuči prisnije i intimnije, a i zaista jeste. Morao bih onda obavezno da dodam da si bio divan kolega, pun strpljenja, saveta i razumevanja za nas balavce. A to sve znaš, to sam ti sve već rekao. I nisam jedini.“

„A ako bih napisao samo 'Žare, hvala ti', to bi onda značilo da se opraštam od tebe i kao glumca i kao kolege, ali i onoga što smo izgradili ti i ja van filmskog seta. A o tome mi je zapravo najteže da pišem. Probaću... Hvala ti za poverenje. Hvala ti za osmehe. Hvala ti za vreme. Hvala ti za podršku. Hvala ti za lekcije. Hvala ti za nežnost. I hvala ti za prijateljstvo. Možda je rođenje svakog čoveka njegov najveći uspon, sve ostalo je pad. Tvoj Mare.“

Gordan Kičić ostavio je samo dve reči: „Zbogom, Šmekeru“, aludirajući na istoimeni film koji je obeležio Lauševićevu karijeru.