Branka Nevistić je bogatom biznismenu treća žena, a ovako je izgledalo njihovo luksuzno venčanje u Veneciji

Venčanje Branke Nevistić i Branislava Grujića i danas se prepričava

Branka Nevistić bila je jedno od najpopularnijih i najlepših televizijskih lica. Karijeru je počela 1995. godine na BK televiziji, potom je nastavila na Javnom servisu gde je vodila „Dnevnik“, a sećamo se i rado gledanog formata „Piramida“.

Lepa Branka već godinama ne pozdravlja televizijske gledaoce. Ne sumnjamo da mnogima nedostaje. Nestala je sa malih ekrana otkako se 2014. godine udala za biznismena Branislava Grujića.

Tijana Vuković

Branislavu je to bio treći brak, očigledno i treća sreća, dok je Branka u svojim četrdesetim prvi put stala pred oltar.

Samo nekoliko dana posle svečane ceremonije građanskog venčanja, upriličene u vinogradima Slankamena, par je u pravoslavnoj crkvi „San Giorgio dei Greci“ u Veneciji svoju ljubav ozvaničio i pred Bogom.

Mladenci su u crkvu krenuli barkom iz romantičnog hotela „Ćiprijani“, u kome su sa najbližima proveli dva dana.

Mlada je blistala u prekrasnoj venčanici Oskara de la Rente, kosa joj je bila skupljena u neobaveznu punđu, a naročiti šarm celokupnom stajlingu dao je ukras od čipke koji je krasio frizuru.

Grujić je odisao elegancijom u klasičnom crnom smokingu sa belom košuljom koju je krasila crna mašna.

‒ Da budem iskrena, u mladosti nisam maštala o venčanju. Nisam htela da se udam. Bila sam uverena da je to konačna odluka, ali Branislav me je naterao da počnem da maštam i da promenim svoje uverenje ‒ispričala je Branka tom prilikom za HELLO!.





Podsetimo, iz veze sa bivšim košarkašem Momčilom Lavrnićem, danas mužem pevačice Ane Stanić, Branka ima sina Luku. Visinu je nasledio od oca, lepotu od majke, i opasan je frajer. Pošto ne voli da se eksponira, ponekad možemo da ga vidimo kod Branke na Instagramu.

Branislav Grujić iz prethodnog braka takođe ima sina.