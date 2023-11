Potresno pismo Jovana Marića sinu: Mateja, dođi da upamtiš moj lik, svi će upirati prstom u tebe i govoriti...

Pismo Jovana Marića sinu

U trećem braku, sa Danijelom Tiosavljević, psihijatar Jovan Marić dobio je sina Mateju, koji je svet ugledao 2001. godine. Supruga i dete pravili su mu društvo dok je bio ambasador Srbije u Južnoj Africi, a po povratku u Beograd, ona je podnela zahtev za razvod.

Od tog trenutka Jovan i Danijela viđali su se samo na sudu, a stan u kojem su nekad zajedno živeli postao je – veliki problem.

– Mateja je živeo do pete godine u ovom stanu, tad smo otišli u Južnoafričku Republiku. Naravno, gospođi Danijeli je bilo lepo da bude supruga ambasadora: uživanja, bazen u dvorištu, tri godine se kupala u bazenu svih 12 meseci. Znate šta znači 12 meseci imati bazen u dvorištu i poslugu koja izvlači lišće koje pada? Živeli smo kao carevi. To je bilo do Matejine osme godine. Ja sam se 2009. vratio u Srbiju i vrlo brzo posle toga smo se razveli. Više nije imala benefite od mene, ja sam sve stariji i, kao što vidite, i bolestan – pričao je Marić za „Blic".

– Teško se krećem, operisao sam i kičmu. Kada smo zajedno živeli u Africi, sve je bilo idilično. Čak smo poveli moju najstariju ćerku, ona je slikarka. Supruga mi je tad rekla za nju: „Neka se nađe pored mene, nema obaveze, dok se ja malo ne snađem u Africi“. Tako da je moja ćerka pošla sa nama i bila na prijemima sa svojim polubratom. Lepo smo se slagali, nije bilo nikakvih problema.

Međutim, ljubavna priča završila se na ružan način, ratom.



– Ne čujem se sa Danijelom, nikada. Čak smo jedno drugom „Vi" govorili na sudu, kad je bilo ročište oko svega ovoga. Da li je moguće da advokat govori da sam ja pretio Danijeli da ću je zaklati? Svašta, bože me sačuvaj. Ja sam dva puta bio ambasador, u Južnoafričkoj Republici i Nigeriji, pa mene proveravaju. Da biste bili ambasador, morate sve moguće provere da prođete, da budete persona potpuno na svom mestu.

Sa sinom je Marić pokušavao da se pomiri. Čak mu je poslao i pismo:

„Dragi Mateja, dođi, hajde da se nađemo i da se raspravimo. Što se mene tiče, stan je tvoj, ja imam dve udate ćerke. Jedna živi u Americi, ne treba im preterano imovine, ti koristi ovaj stan, ali me zadrži koju godinu u njemu da umrem. To je sve što tražim od tebe. Šta će tebi stan, imaš 20 godina, stanuješ sa majkom u stanu od 140 kvadrata, studiraš FON, još četiri-pet godina, plaćam uredno alimentaciju. Ti i ja ćemo imati neki odnos, viđaćemo se, da upamtiš moj lik, ko ti je bio otac. Sine, ostaćeš upamćen, nažalost, svi će upirati prstom u tebe i govoriti, to je onaj mali što je ostavio starog i bolesnog oca i isterao ga iz stana. Imaš šansu da izgladimo odnose”.





Da li su uspeli da se pred kraj Jovanovog života slože, makar oko nečega, nije poznato.