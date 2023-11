Poslednja želja teško bolesnog Jovana Marića: Mateja, sine moj, molim te...

Jovan Marić, čuveni psihijatar i ekspert u domenu seksologije, preminuo je u 82. godini. Pamte se mnogi njegovi saveti, često i kontroverzni, i sigurno će se još dugo prepričavati.

U novembru 2021, gostujući u “Novom vikend jutru” na televiziji Pink, Marić je pričao sa kakvim se životnim tegobama nosio nakon preležanog kovida, kao i o mukama koje ima sa dvadesetogodišnjim sinom Matejom. Youtube printscreen

Tada je otkrio i da bi želeo da vidi sina pre nego što umre.

- Ja bih želeo javno da pozovem svog sina koji živi sa majkom i koga nisam video godinama. Pokušava da me izbaci iz stana koji sam mu poklonio kada je imao sedam meseci. Sada ga javno pozivam da ostanem u tom stanu do smrti i da dođe u taj isti stan da porazgovaramo - rekao je Marić. Privatna Arhiva

- To je treće moje dete. Sedam godina ga nisam video, ne znam kako izgleda. Želeo bih da ga vidim pre smrti, to je moja muka koju nosim sa sobom. Ja neću živeti još dugo - dodao je.

Kako je istakao, nije verovao da će ikada u životu morati da se nosi sa ovakvom situacijom.

- Sve sam mu napisao u jednom pismu i poslao na adresu gde sam dobio informaciju da živi sa majkom. Otišao bih tamo i kucao im na vrata, ali ne želim da se slučajno desi neka neprijatna scena. Imao sam tri braka, tri razvoda i troje dece.

- Tokom drugog braka žena, ćerka i ja smo živeli u tastovoj kući na Senjaku, a ja sam imao svoj stan na Novom Beogradu, koji sam dobio od klinike i koji mi je služio da pišem knjige, a iskreno da priznam i za švaleraciju. Iz jednog takvog odnosa sa Danijelom, koja je tada bila moja studentkinja, dobio sam sina 2001. godine. Pošto sam tada imao novca, prodao sam taj stan na Novom Beogradu i sa drugom ženom se uselio u novi stan. S obzirom na to da sam novac dao ja, stan se vodio na moje ime i Danijela me je stalno napinjala da moram da obezbedim sina, jer imam dosta godina. Zbog toga sam mu 2002. godine, kad je imao samo sedam meseci, prepisao taj stan - govorio je Marić.

- U Centru za socijalni rad su mi rekli da se Mateja, kad je napunio 15 godina, izjasnio da ne želi da me vidi više. Rekli su mi da, pošto plaćam alimentaciju, oni mogu da ga prisile na jednosatno viđanje u centru uz prisustvo policije. Nisam želeo da ga prisiljavam na to. Ubrzo sam saznao da mu Danijela to brani, da mu priča sve i svašta. Poveo se i sudski postupak za stan i tada je sudija presudila u njihovu korist. Samo se bojim da ne dođu izvršitelji i izbace me na ulicu.





ATA Images

Marić je iza sebe imao tri braka i po jedno dete iz svakog. Prvu suprugu upoznao je u vreme dok je živeo u studentskom domu u Beogradu, a s njom je kasnije dobio ćerku Vojnu.

Iz drugog braka ima ćerku Joanu, dok je treći bio i medijski popraćen. Sa tri decenije mlađom Danijelom, sa kojom je dobio Mateju, svojevremeno je javno razmenjivao uvrede.

Do njihovog razvoda navodno je došlo zbog Danijeline nevere.

Nadamo se da mu se bar ispunila želja – da vidi sina pre nego što zauvek sklopi oči. Privatna Arhiva