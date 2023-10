Metju Peri nije imao mnogo sreće sa ženama, a sa koleginicom iz čuvene serije bio je u posebnoj vezi

Metju Peri, omiljeni Čendler iz „Prijatelja“, iznenada je preminuo u 54. godini. Prerano i pretužno. Holivud je u šoku i još nema vesti od njegovih kolega iz superpopularne serije. A oni nisu bili samo prijatelji ispred kamere, već i iza nje.

Uvek je bio nasmejan i spreman za šalu. Gledali smo ga i u komičnim ulogama u hit filmovima kao što su „Ubica mekog srca“ sa Brusom Vilisom, „Troje za tango“ sa Niv Kembel, „Ne zaljubljuj se na prvi pogled“ pored Selme Hajek, „Serving Sara“ uz Elizabet Harli... Getty Images

Nikad se nije ženio, nije imao decu, a njegova poslednja javna devojka bila je 22 godine mlađa agentkinja i menadžerka Moli Hurvic, koju je 2020. i zaprosio. Međutim, šest meseci posle veridbe odlučili su da se raziđu.

Metjua su povezivali i sa koleginicama, između ostalih sa Džulijom Roberts, Gvinet Paltrou, Natašom Vagner (ćerka Natali Vud). Bio je zaljubljen u još jednu, ali se nije desilo baš ništa, jer ga je odbila kada joj je priznao šta oseća. Liaison/Getty Images

U pitanju je, ni manje ni više, nego – Dženifer Aniston, Rejčel iz „Prijatelja“. Kako je otkrio u svojim nedavno objavljenim memoarima, kada je skupio hrabrost pozvao ju je na dejt, ali ona je rekla ne. Umesto toga, ostali su, baš kao u seriji, bliski prijatelji.

Dženifer je bila ta koja mu je uvek pružala ruku kada je bilo najteže. A bilo je mnogo takvih trenutaka u njegovom životu, u poslednje dve i po decenije više tragičnom nego srećnom.

Brenda Chase/Getty Images

- Ona mi je najviše od svih kolega pomagala kada sam bio na dnu. Zauvek ću joj biti zahvalan na tome – rekao je Metju prošlog oktobra gostujući kod Dajane Sojer.

Godinama posle snimanja serije Dženifer je konstantno proveravala da li je dobro, u kakvom je stanju, kako protiče rehabilitacija. Poznato je da se dugo borio sa nedozvoljenim sredstvima i alkoholom, i da su poroci ostavili posledice.

- Uzimao sam i 55 tableta vikodina dnevno, smršao do neprepoznatljivosti... Nisam znao kako da se zaustavim - otvorio je dušu u emisiji.





Vince Bucci/Getty Images

- Kada bi mi policajci dolazili na vrata, upozoravali su me da će me odvesti u zatvor ako me uveče zateknu pijanog. S godinama je postajalo sve gore – priznao je Peri.

Kolege su znale sa čim se suočava i pokušavale su da mu pruže podršku u brojnim pokušajima odvikavanja. Aniston je bila najupornija. Ne njegova ljubav iz serije, koju je igrala Kortni Koks, već ona u koju je bio zaljubljen u stvarnom životu. No, nisu mogli ni da naslute najmračnije momente, koje je opisao tek u knjizi.

- Da su znali koliko je bilo loše i koliko puta sam bio blizu smrti, sigurno bi bili šokirani.