Fotografije Čendlera nastale samo nekoliko sati pred smrt: Vidi se u kakvom je stanju glumac, plače ceo svet

Metju Peri, naš Čendler, heroj tužnih dana, šaljivdžija bez kojeg ne bismo mogli ni da zamislimo seriju „Prijatelji”, otišao je na put bez povratka, ostavio nas u šoku, da nemi posmatramo njegov odlazak.

Nađen je mrtav u džakuziju svog doma u Los Anđelesu, gde već dva dana verna publika ostavlja igračke, pisma i cveće. Jason Memitt/Getty Images

Borio se sa svojim demonima, prvi put je na odvikavanje otišao 1997. godine kada se navodno navukao na analgetike, nakon što je imao žestoku povredu na skijanju, a u jednom trenutku je unosio 55 tableta protiv bolova dnevno.

Preživeo je 14 različitih operacija. Borio se sa zavisnošću od alkohola, opijata, išao je na 6000 sastanaka, 65 puta je išao na ispiranje, a bio je i u komi 2019. godine.

O toj svojoj borbi izdao je i knjigu prošle godine koja je postala bestseler.

Niko nije očekivao da će slavni glumac preminuti sada, kada je napokon izgledao kao da je značajno bolje, da je život konačno postao njegov saveznik.

Metju je par sati pre nego što je preminuo igrao piklbol, ne sluteći da mu je to poslednja igra, a to nisu slutili ni fotografi koji su ga snimili. On je nakon igre došao kući, gde se opuštao u džakuziju kada je preminuo, a tačan uzrok njegove smrti još nije poznat. Profimedia

