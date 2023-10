Poznata pevačica je sestra Dragana Bjelogrlića: Samo jednom je progovorila o njemu

Sestra Dragana Bjelogrlića je vrlo poznata pevačica

Dragan Bjelogrlić priprema se za premijeru filma "Čuvari formule", na kom je radio dugih šest godina sa timmom scenarista i producenata, na lijem čelu je Vuk Ršumović.

Ovo je originalna priča o potencijalnoj nuklearnoj krizi u socijalističkoj Jugoslaviji, koja je rađena po bestseleru profesora Gorana Milašinovića "Slučaj Vinča", a premijera je zakazana je za 24. oktobar.

O Bjelinoj karijeri se mnogo toga zna, dok se njegov privatni život nešto manje eksponira. Iako je često u javnosti i dalje postoje neke manje poznate činjenice, a jedna od njih jeste i ta da je u srodstvu sa poznatim damama sa glumačke i pevačke scene.

Naime, on je između ostalih u srodstvu i sa Zoranom Pavić, tačnije, ona mu je sestra od tetke. Pevačica se jednom prilikom osvrnula na njihove rodbinske veze.

– Ja sam prevashodno pop pevačica i ako nešto imamo u ovoj zemlji to su glumci. Iskrena da budem, neke stvari koje sam radila uz emotivnu podršku svog brata trudila sam se da ih uradim donekle sama. Pričam o monodrami Kad žena voli, koju je on izdao, a koju sam ja uradila u nekom drugom aranžmanu. Van pameti je da on mene kao sestru zove da glumim pored ovakvih glumaca – rekla je Zorana Pavić jednom prilikom.

