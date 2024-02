Jedna je pevačica, druga glumica: Mnogi ne znaju da su ovo sestre Dragana Bjelogrlića

Sestre Dragana Bjelogrlića su dve poznate dame

Dragan Bjelogrlić, popularni glumac, cenjeni reditelj i scenarista, uspešni producent, dolazi iz velike familije sklone umetnosti. Pošto o privatnom životu ne voli da priča, mnogi ne znaju da u bliskoj porodici ima jednu pevačicu i jednu glumicu. Nebojša Babić

Svojevremeno su Bjela, njegov kolega Nikola Kojo i pop pevačica Zorana Pavić obradili pesmu “Nekako s proljeća”.

Tada je glasnije počelo da se priča da su Zorana i Dragan u krvnom srodstvu. I to bliskom – ona mu je sestra od tetke. Youtube Screenshot

O bratu je Zorana svojevremeno govorila u jednoj emisiji, kada je otkrila zašto je nikada nije odabrao za neku ulogu.

- Ja sam prevashodno pevačica, a ako nešto imamo u ovoj zemlji, to su glumci. Iskreno, neke stvari koje sam radila uz emotivnu podršku svog brata trudila sam se da uradim donekle sama. Pričam o monodrami “Kad žena voli”, koju je on izdao, a koju sam ja uradila u nekom drugom aranžmanu. Van pameti je da on mene kao sestru zove da glumim pored ovakvih glumaca.

Milan Maricic/ATAImages

Druga poznata sestra Dragana Bjelogrlića ujedno je njegova koleginica Marina Vodeničar. Povezuje ih rodbina iz Barande, ali javno ne govore jedno o drugom.

Interesantno je da je Marina u Bjelinim “Senkama nad Balkanom” igrala njegovu sestru Smilju, a glumila je i u seriji “Vratiće se rode”, u kojoj smo i njega gledali.

Iza uspešne glumice je još nekoliko dobro poznatih projekata: “Klan”, “Urgentni centar”, “Sinđelići”, “Kosti”, “Mješoviti brak” i drugi.





Jovanka Bojković