Vreme je da javnost sazna! Evo zašto se Brena nije pojavila na koncertu Aleksandre Prijović

Aleksandra Prijović sinoć je zapalila Beograd, a to je bio tek prvi “požar” jer su zakazana još dva koncerta u Štark Areni. Nije razočarala publiku, naprotiv, poklonila im je spektakl kakav će se dugo pamtiti. Podršku su joj pružile brojne kolege i prijatelji, pomenimo tek Cecu, Mariju Šerifović, Acu Pejovića... Ali, gde je bila jedna od svekrva, Lepa Brena? Boško Karanović

Na Prijinom koncertu Lepa Brena nije bila. Svi znamo da se obožavaju i da su uvek u superlativima govorile jedna o drugoj.

- Brena je jako ponosna na mene. Ona mi prva šalje one aplauze i vatrice na Instagramu i odgovara na storije. Nikad me nije kritikovala, uvek me je podržavala. Beki me savetuje kao što majka savetuje svoje dete – rekla je Aleksandra nedavno.

Andreja Damnjanović

Ipak, Brena se sinoć nije pojavila, što je odmah pokrenulo razne priče. No, nema razloga za brigu, saznali smo i zbog čega.

S obzirom na to da je Prija zakazala tri koncerta, na drugom, u “zlatnoj sredini”, imaće specijalnu gošću. Sad ste već pogodili. U petak će joj se na grandioznoj sceni Arene pridružiti – Lepa Brena! Andreja Damnjanović