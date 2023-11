Kompliment ili nešto drugo? Svi se čude rečima Lepe Brene o Priji

Lepa Brena i Aleksandra Prijović oduvek su se poštovale

Aleksandra Prijović sinoć je održala prvi od tri u nizu koncerata u Nišu, a sudeći po snimcima na društvenim mrežama, pevačica je definitivno dokazala zašto je jedna od najvećih zvezda na Balkanu. Ata Images

Njen uspeh podržale su mnoge javne ličnosti, a posebno srećna bila je Lepa Brena, njena svekrva. Iako se pričalo o nesuglasicama između njih dve, folk diva je podržala Priju, i čak se pojavila kao gošća na jednom koncertu u Beogradu.

Andreja Damnjanović

Brena se prisetila svojih početaka i Aleksandru je uporedila sa sobom, a onda je rekla nešto što je mnoge iznenadilo.

– Ona je fenomen svog vremena, ono što ja gledam okolo je to koliko ljudi nisu očekivali to. Objasnila sam joj, isto kao što je meni objašnjeno 1982. godine, da je ona sada biljka koja se zove Popino prase. Pokojni Miljan Miljanić je meni to objasnio i ja sam shvatila šta se meni desilo – kaže Brena, pa objasnila:

– Popino prase je jedna biljka koja izgleda kao pšenica i kada je stavite između dlanova, jedni vas kude, jedni vas hvale, a to Popino prase samo izlazi na površinu i ide ka vrhu. Ona je ispisala novu stranicu istorije. Treba da bude srećna. Ona i Filip, zato što bez producenta i dobrog menadžera ne može da pevač da bude toliko uspešan.

Boško Karanović

Brena dobro zna kako izgleda uspeh, kako je ponekad teško izboriti se sa popularnošću, pa je snajki poželela da uživa u tom jednom trijumfu i trenutku, jer je budućnost u šoubiznisu nepredvidiva. Potom je objasnila kako se osećala kada ju je zagrlila na bini, dok su obe lile suze.

– Tu smo svi mi oko nje, ja sam joj dala taj zagrljaj da zna da smo mi svi tu uz nju i da je jako dobro razumem, ali sam kao žena morala da zaplačem, zato što je ona za mene jedna nežna devojčica, a ja znam kroz kakav sam pakao ja prolazila uspona i padova, tako da je taj zagrljaj bio zagrljaj podrške, suze su bile emocija i ostaće jedan istorijski snimak. Želim joj da uživa prosto u svemu. To je suština – rekla je Lepa Brena. LiveProduction