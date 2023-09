Zauvek ućutkale zle komentare: Prijovićka i Lepa Brena zajedno na bini, ne mogu da obuzdaju suze

Lepa Brena i Aleksandra Prijović oduševile publiku



Aleksandra Prijović sinoć je održala još koncert u Beogradu u Štark Areni, i ponovila uspešan nastup sa prve večeri. U publici prve večeri mogli smo da vidimo Cecu, Mariju Šerifović, Acu Pejovića, ali svekrva Lepa Brena nije došla da podrži snajku.

Iako su krenula govorkanja da postoje tenzije između dve pevačice, na sinoćnom koncertu Prija i Brena zauvek su ućutkale zlonamerne komentare.

Lepa Brena je uslikana pri dolasku u Štark Arenu i bila je vidno uzbuđena. Oduševljeno je pozirala fotografima ne skidajući širok osmeh sa lica, i ubrzo je ušla u Arenu da zauzme svoje mesto.

Ali, folk diva nije došla samo da uživa u snajkinom nastupu. Kao što smo najavili, Lepa Brena je sinoć bila specijalna gošća na koncertu, a u jednom trenutku pridružila se Aleksandri na bini, na oduševljenje publike i javnosti.

Emocije su pucale i dok je izvodila svoje najveće hitove, ali atmosfera je dostigla vrhunac kada su Prija i Brena, ruku pod ruku, zajedno stale na binu pred nekoliko desetina hiljada ljudi. Emotivni trenutak koji ćemo svi pamtiti.

– Beki hvala za sve. Čast mi je što živim u tvom vremenu – rekla je uplakana Aleksandra, a onda se Brena u suzama obratila publici:

– Hvala vam što volite moju Aleksandru.

Podsetimo, Prija i Brena imaju fenomenalan odnos, i ne propuštaju da udele kompliment jedan drugoj u medijima.





– Brena je jako ponosna na mene. Ona mi prva šalje one aplauze i vatrice na Instagramu i odgovara na storije. Nikad me nije kritikovala, uvek me je podržavala. Beki me savetuje kao što majka savetuje svoje dete – rekla je Aleksandra svojevremeno. Andreja Damnjanović