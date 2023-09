Od čega boluje supruga Marka Bulata? Ima samo 37 godina, a potpuno propalu kičmu i krvne sudove starice

Supruga Marka Bulata godinama se lavovski bori sa ozbiljnim zdravstvenim problemima. Fotografija u invalidskim kolicima koju je objavila na Instagramu potresla je javnost, kao i emotivne reči koje prate prizor iz bolnice. Petar Đorđević

„Voli me. Pomozi mi da ozdravim. Izleči me. Isceli me. Nemoj da i to sve moram sama, kada su tvoje ruke duplo snažnije od mojih. Da me kroz oluje prenesu, a ne ostave da me kiša i snegovi zatrpaju u ćoškovima.

Voli me. I kad ne volim sama sebe. I kad mislim da niko ne treba da me voli. Kad mrzim tebe u svetu u kojem se nalazim. Proći će. Kao i sreća kad ima rok trajanja, tako i tuga obuđavi, nevolje prođu i ostanu živopisne duge posle teških kiša. Onda ću ja da volim tebe. I gola. I bosa“, navodi na početku potresne objave Marija Bulat i nastavlja u istoj atmosferi.

„Zakrvavljenih usana od požude i mirisnih vlasi na glavi, spremnih da osete tvoje ruke dok ih mrse. Voleću te ujutro. I u podne. Voleću te i kad me ima i kad me nema. I kad ne budeš voleo sam sebe. Čekaću, voleću te i kad prođu tuge. I kad je sreća, volećemo se onda kad je sve predivno. Onda kad je sve tmurno. Onda kad lete oblaci u smeru u kojem mi želimo.

Kad nam se prsti isprepliću u simfonijama života i ljubavi, dok sreća lebdi nad glavama. Volećemo se. Onda kad padnemo. Onda kad ustanemo. Kada imamo toliko da ne znamo šta ćemo. Kada nemamo ništa, pa ne znamo šta ćemo. Kada nas sastave južine, a rastave košave. Volećemo se. U dobru i zlu. U svakom novom danu. U bogatstvu. U siromaštvu. I kad nam se tela udalje, duše će ostati sastavljene. Za neka bolja sutra. Proći će sve loše. Najbolje će nam tek doći, a tebi preostaje samo jedno. Voli me."

Povodom supruginog narušenog zdravlja oglasio se Marko koji je ispričao da se Marija suočava sa teškim oboljenjem kičme, zbog čega svakodnevno odlazi na terapije, i da je duboko zabrinut za majku svoje dvoje dece.

‒ Fotografija u invalidskim kolicima je iz vremena kada je bila na magnetnoj rezonanci. Tada smo i saznali sa kakvim se problemom suočava. Ona prolazi kroz težak period koji dugo traje. Zdravlje joj nije dobro, a na toj slici se odražava njeno stanje. Budim je u pola deset i idemo na terapiju ‒ priča Bulat.

‒ Od ranog jutra joj je teško. Marija ima šesnaest diskus hernija, a pršljenovi su joj naprsli na tri mesta. Sve se to dešava zbog degenerativnih promena na kičmi. Ima skoliozu i kifozu. Sada ide na struje i lasere da bi joj se telo regenerisalo. Dve nedelje mora na terapiju, na obezboljavanje. Više je nego ozbiljno jer je u ogromnim bolovima.

– Terapije na koje odlazi su jako mučne. Kada završi sa tim, videće se da li će morati na operaciju. O tome odlučuje tim lekara koji pomno prati njenu situaciju. Mojoj ženi je sa 37 godina kičma potpuno propala. Situacija je mnogo nezgodna.





Supruga Marka Bulata ima nekoliko teških dijagnoza

Podsetimo, o borbi sa bolešću Marija je i sama govorila u javnosti, doduše, nikada do detalja.

– Ustanovljeno je da joj krvni sudovi izgledaju kao da ima 70 godina – rekao je svojevremeno Marko.

– Ja jedva imam 50 kilograma. Marko je dugo želeo dete i borio se za to. Htela sam da mu rodim pa makar i mene Bog uzeo. Hvala Bogu, dobili smo dete – pričala je Marija.

Terapije ću morati doživotno da primam, imam više dijagnoza, mogla bih da vam slikam sve i prosledim, ali hajde da ne pričamo o tome. Tri porođaja su učinila svoje, savetovala bih sve žene da se redovno pregledaju. Imam probelem sa limfama i tešku anemiju, odlažem hospitalizaciju koliko god je to moguće – rekla je Marija jednom prilikom. Instagram