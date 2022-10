Prva ispovest Marka Bulata posle porodičnog nasilja: Marija je u izuzetno lošem zdravstvenom stanju, ne želim razvod

Marko Bulat prvi put o porodičnom nasilju

Pevač Marko Bulat poslednjih dana prolazi kroz veliku porodičnu dramu. Kako prenose mediji, na njega je fizički nasrnula supruga Marija, kojoj je posle incidenta izrečena zabrana prilaska. On se u međuvremenu iselio iz porodičnog stana, a danas je gostujući u jutarnjem programu televizije Pink prvi put govorio o nemilom incidentu.

- Čitam neistine vezane za mene i moju suprugu koja je u izuzetno lošem zdravstvenom stanju, pa sam došao ovde kako bih rekao par stvari. Nije mi zadala teške povrede, samo me je davila i grebala. Nije došlo do svađe jer konzumira narkotike, već što sam odbio da legnem pored nje da je uspavam, bila je u bolovima, nisam je smirio i utešio. Možda je iz muke uradila to, u afektu mi je svašta rekla, pa sam je prijavio – rekao je Marko na početku televizijske ispovesti.

- Videćemo od ponedeljka da li ćemo se razvesti, danas u razgovoru s njom nisam video želju da brak opstane. Ja želim da opstane zbog dece i ljubavi i da ona ozdravi, naravno da je volim, ona je majka moje dece. Kada je neko izuzetno bolestan, nezadovoljan time da nije dobar partner i da zbog bolesti ne može da pruži maksimum, dođe do ovakvih stvari, ali mora doći i do razumevanja – naveo je poznati pevač.